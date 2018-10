Stregoneria e magia bianca nell' antica Roma | Roma e le Streghe - Passeggiata evocativa

Beyoncé accusata di magia nera e Stregoneria estrema in tribunale : Beyoncé accusata di praticare magia nera, di aver usato della “stregoneria estrema” e anche di aver ucciso dei gattini: non è la trama di una puntata particolarmente alienante di Black Mirror ma si tratta di vere e proprie accuse rivolte formalmente alla popstar dalla sua ex batterista di fiducia, Kimberly Thompson. La Thompson ha infatti presentato una richiesta ufficiale in tribunale per ottere un ordine di restrizione contro la ...