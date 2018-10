Stipendio di Conte | quanto guadagna il premier? Lui mostra le carte

Lo Stipendio di Giuseppe Conte : il premier replica alle critiche - : Abbiamo tagliato i vitalizi e taglieremo le pensioni d'oro: il concetto di equità è al centro della nostra politica, come anche l'interesse dei cittadini. Proprio all'insegna della trasparenza vi ...

Stipendio Giuseppe Conte : ecco quanto guadagna il premier : "Onestà e trasparenza: due parole chiave per il Governo del Cambiamento, due modi di agire attraverso i quali, sin dai primi giorni, abbiamo voluto dare un indirizzo di rottura con gli schemi del passato. Ieri pomeriggio alla festa 'Italia 5 Stelle' ho annunciato la decurtazione del 20 per cento dello Stipendio. Ovviamente nessuno me lo ha chiesto, ma mi sembrava giusto e opportuno farlo. Perché siamo noi i primi a dover dare ...

Conte : "Mi sono ridotto lo Stipendio". Ma Anzaldi : "Sul sito del governo non risulta" : "Scrivetevelo: 2023. Ho preso un impegno: sono il garante del contratto di governo e lo sarò fino all'ultimo giorno. Questo paese lo cambieremo con voi e attraverso di voi". Tra un passaggio e l'altro, il premier Giuseppe Conte ha lanciato anche un messaggio pienamente nelle corde del popolo grillino. È lì che ha incassato l'applauso più sentito: "Vi do una notizia in anteprima: mi sono ridotto lo stipendio del 20%, mi sono ridotto anche la ...

Rocco Casalino - Gf nel passato - M5S nel presente e uno Stipendio più alto di Conte : Rocco Casalino può essere considerato un pioniere della comunicazione. Era il 2000 e fu uno dei celeberrimi concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, all'alba di quella che sarebbe stata un'epoca televisiva segnata dai reality show. Da personaggio televisivo sulla cresta dell'onda è riuscito a costruirsi una nuova vita da giornalista e, aderendo al 2011 al Movimento Cinque Stelle ne è diventato uno dei maggiori esponenti in ambito ...

Stipendio a 5 Stelle per Rocco Casalino : 170mila euro all'anno - guadagna più del premier Conte : Il portavoce e capoufficio stampa del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, già capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, guadagna 169mila euro lordi all'anno ed è il dipendente più pagato del governo, perfino più del premier Giuseppe Conte, che ne porta invece a casa 114mila all'anno.

Rocco Casalino - Stipendio d'oro : come portavoce guadagna più del premier Conte : Emanuela Rocchi, segretaria particolare, è pagata dal ministero dell'Economia, mentre da Palazzo Chigi riceve 32mila euro come come indennità di diretta collaborazione. Per Andrea Occhipinti, ...