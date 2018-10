Stefano Sala e Benedetta Mazza | Dasha | “Da parte di lei vedo amore”

lanostratv

(Di martedì 23 ottobre 2018)Dereviankina lapidaria su: “Se mi tradisce non perdono”Dereviankina ha finalmente rotto il silenzio sul nascente flirt trae lo ha fatto sulle pagine di Chi, nel nuovo numero in uscita domani in tutte le edicole. La modella ha affermato di aver scelto di parlare con la redazione di Alfonso Signorini perché conosceva la serietà del loro magazine.ha quindi svelato che il Grande Fratello Vip le aveva proposto di entrare nella Casa o di scrivere una lettera al suo fidanzato, ma ha specificato che non farà nulla di ciò. La Dereviankina infatti ha dichiarato che non era molto contenta per lanza del suo compagno per questa sua nuova avventura tv, tuttavia in nome dei sentimenti che provava per lui alla fine aveva dovuto accettare la sua decisione. Prima del GF Vip tutto andava per il meglio per la coppia: era ...