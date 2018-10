Statali | nuove assunzioni nel 2019 | impronte digitali invece del badge per gli impiegati

Statali - l’annuncio del ministro Bongiorno : “Arrivano le nuove assunzioni” : Il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che sono in arrivo le nuove assunzioni previste per i dipendenti Statali. Il piano di assunzioni inizierà il prossimo anno tramite nuovi concorsi con regole diverse che il ministero metterà a punto. Ecco quando saranno i concorsi, chi riguarderanno e come funzioneranno.Continua a leggere