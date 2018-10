Stagione finita per Stan Wawrinka | nuovo infortunio e forfait da Basilea e Parigi Bercy

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova Stagione di rilancio industriale (2) : (AdnKronos) - Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’assessore ha assunto l’impegno di verificare, anche con il Ministero del lavoro, tutti gli strumenti eventualmente disponibili per tutelare i lavoratori al momento rimasti al di fuori del nuovo perimetro aziendale. “Alla luce degli accordi

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova Stagione di rilancio industriale : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - L’assessore regionale Veneto al lavoro Elena Donazzan ha incontrato oggi, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni, i rappresentanti della nuova proprietà di Melegatti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. L’incontro, al quale ha partecipato l’unità regi

Mara Carfagna - la profezia politica : 'La loro Stagione è finita' - chi seppellisce : Con gli insulti e le minacce gli esponenti del M5S camuffano l'inconsistenza della loro politica e la loro incompetenza'. Comunque la deputata azzurra è ottimista : 'La situazione sta migliorando. Il ...

Tennis - Stagione finita per David Goffin : problemi al gomito : David Goffin ha rivelato di essere costretto al ritiro sino alla prossima stagione sportiva a causa di un problema al gomito Il belga David Goffin ha reso nota la decisione di chiudere in anticipo la stagione per curare al meglio l’edema osseo al gomito destro. Il numero 11 del ranking mondiale, dopo aver perso al primo turno a Shenzhen, saltato Tokyo e rinunciato a Shanghai, non avrà la possibilità di difendere la finale alle Atp ...

Sci freestyle - Ralph Welponer si è infortunato : Stagione finita prima di cominciare : Inizia male la stagione dell’Italia impegnata nello sci freestyle. Ralph Welponer, infatti, mentre si stava allenando con la squadra di slopestyle sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio, si è procurato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. L’infortunio per il 21enne di Ortisei, che avrebbe dovuto partecipare alla prossima Coppa del Mondo, si è rivelato subito importante, oggi si sottoporrà a un’operazione ...

Snowboard - brutto infortunio al ginocchio per Welponer : Stagione già finita per l’atleta altoatesino : infortunio al ginocchio per Welponer nel corso dell’allenamento allo Stelvio, stagione finita Grave infortunio a Ralph Welponer nel corso di un allenamento della squadra di slopesyle sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio. Il ventunenne di Ortisei si è procurato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e mercoledì 3 ottobre verrà sottoposto ad operazione chirurgica, la stagione agonistica dello sfortunato atleta ...

Stagione finita per Andy Murray : il ritorno al top è l’obiettivo di un 2019 (si spera) in salute : Si conclude in anticipo la Stagione di Andy Murray: il tennista scozzese ha annunciato di non avere in programma altri tornei fino alla fine dell’anno Iniziata da poche settimane e già finita la Stagione di Andy Murray. Dopo essere rimasto a riposo per circa un anno, a causa di un brutto infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori da Wimbledon 2017, il tennista scozzese ha avuto il tempo di giocare solo sei tornei, prima di porre fine al ...

Tennis - Stagione finita per Serena Williams : i dettagli : Serena Williams non ci sarà a Pechino nel torneo in programma la prossima settimana, la Tennista si concentrerà sul rientro nel mese di gennaio Serena Williams ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. La statunitense, che oggi compie 37 anni, tornerà alle competizioni a gennaio e nel prossimo Australian Open cercherà di eguagliare il record di 24 Grand Slam detenuto da ...

Romano Fenati - la FIM prolunga la squalifica fino al 31 dicembre : Stagione finita : Adesso la stagione di Romano Fenati è davvero finita. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha prolungato la squalifica del pilota ascolano fino al termine del campionato, dopo il brutto ...

Maria Sharapova si cancella da Pechino - Tianjin e Mosca! Stagione finita per la russa : ecco il motivo : Maria Sharapova si cancella dai tornei di Pechino, Tianjin e Mosca: Stagione finita per la tennista russa che si dedicherà ad un lungo periodo di riposo La partita persa negli ottavi di finale degli US Open contro la spagnola Carla Suarez Navarro è stato l’ultimo match che Maria Sharapova giocherà in Stagione. La tennista russa si è infatti cancellata dai tornei di Pechino, nel quale è stata campionessa nel 2014; Tianjin, il primo e ...

Rottura del crociato - Stagione finita per Chiriches : Roma, 10 set., askanews, - stagione finita per Vlad Chiriches, il difensore del Napoli uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio. Chiriches, accompagnato dal responsabile ...

Ciclismo : Stagione finita per Marcel Kittel. “Ho bisogno di riposo e tranquillità” : Si chiude con largo anticipo la stagione per quanto riguarda uno dei migliori velocisti al mondo: Marcel Kittel. Un 2018 da dimenticare per il forte tedesco: il passaggio alla Katusha-Alpecin non ha portato fortuna, con i risultati che hanno davvero faticato ad arrivare. Pochissimi piazzamenti, tante volate mancate e, soprattutto, solamente due successi (entrambi alla Tirreno-Adriatico) per il plurivincitore di tappe nei grandi giri. Ci si ...

Ahi Gonalons - possibile Stagione finita : il perone fa crack : Maxime Gonalons, passato al Siviglia dalla Roma, sarà costretto ad un lungo stop per la rottura del perone della gamba destra Brutto infortunio per il centrocampista del Siviglia Maxime Gonalons. Il francese, in prestito al club andaluso dalla Roma, ha riportato la frattura della testa del perone della gamba destra in allenamento. (Spr/AdnKronos)L'articolo Ahi Gonalons, possibile stagione finita: il perone fa crack sembra essere il primo ...