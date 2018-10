Spyro Reignited Trilogy si mostra nel trailer di lancio

Spyro Reignited Trilogy : un nuovo video gameplay ci da un'assaggio di alcune sequenze di gioco : Spyro Reignited Trilogy è l'attesissimo remake dei primi celebri capitoli di Spyro usciti in origine per PS1, come ricorderete.Il filmato, disponibile qui di seguito, ci porta a scoprire alcune sequenze di gioco, e a vedere la bontà di quanto realizzato in quest'opera di ristrutturazione dell'iconico videogioco.Spyro Reignited Trilogy, per chi non lo sapesse, è un platform sviluppato da Toys for Bob (già sviluppatori di Skylanders) e pubblicato ...

Pubblicata la lista trofei di Spyro : Reignited Trilogy : Spyro: Reignited Trilogy sta per mettere piede su console, e come riporta Pushsquare in rete è sbucata la lista trofei del gioco.Come è accaduto anche per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, anche in questo caso per platinare il gioco avremo una lunga serie di ammennicoli da collezionare. Un totale di 108 oggetti sparpagliati tra i tre giochi, ecco a cosa di deve preparare un cacciatore di trofei.La remaster dei tre giochi offrirà un trofeo di ...

Gamescom 2018 : Activision pubblica quasi 20 minuti di gameplay di Spyro Reignited Trilogy : Activision e Toys for Bob hanno recentemente pubblicato del nuovo gameplay per Spyro Reignited Trilogy ed è probabilmente il nostro sguardo più esteso alla collection.Come segnala Dualshockers, il filmato che è stato rilasciato è quello della build della Gamescom e presenta alcuni aspetti positivi di tutti e tre i giochi inclusi nella collezione. C'è molto da vedere con i quasi 20 minuti di gameplay a disposizione:Si spera che questa visione ...

Gamescom 2018 : nuovi video gameplay per Spyro Reignited Trilogy : Da Colonia continuano ad arrivare innumerevoli notizie, novità e video su giochi molto attesi dai fan, come nel caso di Spyro Reignited Trilogy.Ultimamente la collection è stata al centro di indiscrezioni che avrebbero svelato il motivo dietro al rinvio dell'uscita. Come saprete, Spyro Reignited Trilogy arriverà con un po' di ritardo il 13 novembre su PS4 e Xbox One.Nell'attesa, possiamo ammirare alcuni video gameplay riportati da Gematsu:Read ...

Spyro Reignited Trilogy : gli sviluppatori sarebbero ancora al lavoro sul terzo episodio e vorrebbero inserire tutti i giochi su disco : Come probabilmente saprete, qualche giorno fa è arrivata una notizia non proprio positiva per tutti i fan di Spyro in attesa della Reignited Trilogy. È stato infatti annunciato che l'uscita del gioco slitterà a novembre. Ma perché? Sicuramente ci sarà una causa che ha portato Activision a prendere una decisione simile e, alcune indiscrezioni trapelate in rete, suggeriscono che c'è ancora del lavoro da svolgere.Come segnala Gamingbolt, dunque, ...

Spyro Reignited Trilogy rinviato a novembre - nuova data e motivi del ritardo : Purtroppo si inizia la giornata con una notizia tutt'altro che positiva: Spyro Reignited Trilogy è stato rinviato a novembre. Lo hanno annunciato Activision e Toys for Bob, il gioco uscirà su Xbox One e PS4 a partire dal 13 novembre, questa la nuova data di uscita. Slitta quindi di due mesi, doveva uscire il 21 settembre. Perché il gioco ha subito questo ritardo nell'uscita? Il co-studio head di Toys for Bob, Paul Yan, ha spiegato sul blog ...

L'uscita di Spyro Reignited Trilogy slitta a novembre : Se speravate di giocare Spyro Reignited Trilogy nella data annunciata in precedenza, il 21 settembre 2018, sfortunatamente dovrete aspettare ancora un po'.Come segnala Dualshockers, il Co-Studio Head di Toys for Bob, Paul Yan, ha pubblicato un post sul blog di Activision, affermando che il gioco verrà posticipato. La nuova data di rilascio, tuttavia, non è troppo lontana rispetto a quella precedentemente annunciata: la trilogia arriverà il 13 ...