Bruxelles boccia la manovra. Cosa succede ora? L'arma (Spuntata) della procedura per deficit eccessivo : Cosa accade ora? Tempi lunghi ed esito quanto mai incerto. Come già largamente previsto, il collegio dei commissari dell'Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Conte e inviato il 15 ottobre a Bruxelles. Con una decisione inedita, la Commissione Europea ha rigettato la manovra, chiedendo contestualmente all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico entro tre settimane a partire da oggi. La ...

Strappo con l'Europa - Spunta la manovra di scorta : se necessario tagli alla spesa : A dispetto di ciò che dicono Di Maio e Salvini («Dalla Ue bocciatura certa ma andiamo avanti lo stesso», ha sottolineato anche ieri sera il leader leghista al termine della cena...

Un altro giallo sulla manovra : Spuntano 45 miliardi di debito : C'è un altro giallo sul Def: un aumento di 45 miliardi di debito per tre anni che però non trova spiegazioni nel testo presentato dal governo. A sollevare il caso è stato l'Osservatorio per i Conti pubblici dell'Università Cattolica. I 45 miliardi, come sottolinea anche il Fatto, si andrebbero ad aggiungere all'altra quota che è già in deficit per la manovra. Carlo Valdes che fa parte dell'Osservatorio spiega in modo chiaro questo aspetto ...

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Domani a Palazzo Chigi si terrà nel pomeriggio un vertice economico che si preannuncia durissimo: da un lato la parte politica, decisa a portare a casa i principali punti del contratto di governo '...

Manovra - è scontro sul condono : Spunta il taglio ai ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria, i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio, e il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Sul tavolo della Manovra, in attesa di trovare una quadra su tutti ...

Manovra 2019 : Spunta il taglio del ticket sanitario : A meno di un mese dal varo della Legge di bilancio spuntano nuove indiscrezioni, e al menù imposto dai due vicepremier Di Maio e Salvini con pace fiscale, reddito e pensioni di cittadinanza quota 100 e Flat Tax, entra anche un altro piatto: l’ipotesi della riduzione del ticket sanitario. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel suo intervento ieri all’apertura della riunione del Comitato Oms Europa, ha annunciato ...

