Spread risale a 310 punti dopo la bocciatura della Manovra

Manovra - arriva la bocciatura dell'Ue : lo Spread risale a 310 punti - : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dopo la notizia, il differenziale tra Btp e Bund è risalito ai livelli di avvio di seduta

La Ue boccia la manovra : «In 3 settimane nuova bozza». Lo Spread risale a 310 : La Commissione respinge il documento: «Una mossa senza precedenti». Il premier Conte: «Non esiste alcun piano B. Pronti alla spending review, se necessario»

