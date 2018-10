Spread in rialzo | sfiora quota 320 | poi rallenta

Manovra. Oggi atteso il verdetto dell'Ue. Spread apre in rialzo a 312 punti : Bitonci: rispettare autonomia di un Paese Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia, eletto con la Lega, dalle pagine della Stampa sottolinea a sua volta: "Bisogna rispettare l'autonomia di un ...

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

La corsa dello Spread spinge al rialzo i mutui. E le banche rallentano i dprestiti alle imprese : I rincari saranno soprattutto sui contratti futuri. Il differenziale sui titoli tedeschi arriva a 340 punti poi cala a 301

SPILLO/ Le 'manine' politiche dietro il rialzo dello Spread : Lo spread ha proseguito la sua salita. Di certo non ha contribuito a placarlo l'atteggiamento tenuto da alcuni politici italiani e commissari europei.

Lo spread ha proseguito la sua salita. Di certo non ha contribuito a placarlo l'atteggiamento tenuto da alcuni politici italiani e commissari europei.

Fitch : rialzo Spread mette a rischio le banche italiane : L'agenzia di rating Ficth avverte che 'le banche italiane subiscono una maggiore pressione sui rating dal rischio sovrano'. Questi rischi includono, si legge nel report, 'l'erosione di capitale dovuta ...

BORSA MILANO pesante su rialzo Spread - giù banche - crollo cementieri : ... in attesa di una lettera che il commissario Ue agli Affari economici Moscovici dovrebbe consegnare in giornata al ministro dell'Economia Tria in cui solleva i timori delle autorità europee sulla ...