ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Spread, il mercato è imprevedibile ma nulla avviene per caso) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Noovyis : Un nuovo post (Spread, il mercato è imprevedibile ma nulla avviene per caso) è stato pubblicato su Playhitmusic - - ilfattoblog : Spread, il mercato è imprevedibile ma nulla avviene per caso -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Per uno Stato carico di debiti come quello italiano, è meglio continuare a indebitarsi sempre di più sui mercati finanziari, eventualmente applicare una nuova imposta patrimoniale o invece emettere moneta fiscale? E’ impossibile anticipare l’esito del braccio di ferro tra lo Stato debitore e la grande finanza che specula sul debito. E’ impossibile prevedere quale sarà nel prossimo futuro il valore didei titoli di Stato, dei Bot e dei BTP, e se lo– il differenziale di rendimento con i titoli di debito dello Stato tedesco – scenderà o invece salirà a livelli insostenibili. I mercati finanziari sono, infatti, per loro natura caotici e imprevedibili. Tuttavia c’è sempre una logica nella loro follia. Il caos ha una natura deterministica; ilmaper: tutto accade secondo ragione e necessità. In questo senso ...