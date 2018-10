Spread Btp-Bund apre in rialzo a 312 punti | tassi al 3 | 55%

Titoli di Stato : Spread Btp/Bund apre in rialzo a 311 punti : L'Italia attende le contromosse dell'Ue dopo che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione sulla manovra.

Spread - come fare affari con i Btp e i mutui : Prima che il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, gli spegnesse il microfono, il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, lo stava spiegando ai deputati in audizione ...

Spread Btp-Bund chiude a 304 punti base : ANSA, - ROMA, 22 OTT - Lo Spread Btp-Bund chiude a 304 punti base, contro i 301 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano è al 3,48%.

E se lo Spread d'ora in poi crollasse? Ecco perché i BTp - tutto sommato - non sono da buttare : E se lo spread scendesse? E non si può dire che la politica dei bonus di renziana memoria abbia portato bene all'economia italiana, oltre che alle fortune elettorali del PD. La crescita del nostro ...

Borsa - Spread Btp-Bund risale a 300 punti base : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Forti acquisti sui BTP - Spread in calo a 288 punti base : Un segnale di dialogo concreto potrebbe giungere forse dalla proposta del ministro dell'Economia Giovanni Tria di inserire un controllo trimestrale dei conti pubblici italiani per verificare se si ...

Spread Btp-Bund apre in deciso calo a 289 punti : Apertura in deciso calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 289 punti, contro i 301 punti della chiusura di venerdì, e il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Per gli analisti la ...

Lo Spread svaluta i Btp. Gli analisti : non vendete lo Stato non fallirà : Le perdite sono solo virtuali se non si cede al panico. I grandi operatori si arricchiscono con le compravendite sandra riccio ANSA Il momento difficile dei mercati obbliga gli operatori e i piccoli ...

Spread Btp-Bund in altalena. Gli investitori esteri cedono titoli italiani per 17 - 8 miliardi : ... scrive la Banca d'Italia nella nuova edizione del suo Bollettino economico, dopo aver segnalato che l'effettiva intensità dello stimolo all'economia che la manovra potrà determinare 'dipenderà dal ...

Paolo Becchi : 'Fregatevene dello Spread - se salgono i tassi dei Btp incassiamo più interessi' : Diciamolo, Salvini ha ragione a infischiarsene delle reazioni europee alla manovra finanziaria e delle palle che scrivono i professoroni di economia sui giornali. Sa bene che in Europa ce l'hanno con lui perché il giochetto che hanno fatto con Renzi , sfori un po' ma ti tieni i migranti, con lui non funziona e allora lo vogliono punire ...

Spread Btp-Bund chiude in discesa - a quota 315 punti : Roma, 19 ott., askanews, - Spread Btp-Bund in calo a 315 punti in chiusura dei mercati finanziari, dopo una giornata di nuovi aumenti per le incertezze politiche italiane. Il differenziale di ...

Spread Btp-Bund sale a 335 punti base - Borsa Milano -0 - 25% : Roma, 19 ott., askanews, - Continua ad accumularsi tensione sui titoli di Stato dell'Italia. Dopo circa mezz'ora da inizio seduta lo Spread tra Btp decennali e Bund sale a 335 punti base, nuovo ...

Spread Btp-Bund sale a 340 punti - tassi al 3 - 80% - Milano -1 - 34% : Roma, 19 ott., askanews, - sale ancora la pressione sui titoli di Stato dell'Italia, con lo Spread di rendimento tra Btp decennali e Bund che raggiunge quota 340 punti base per la prima volta dal 2013.

Spread Btp-Bund oltre quota 330 punti base : ai massimi dal 2013 : Vola oltre 330 punti base lo Spread tra Btp e Bund tedesco dopo l'apertura di oggi, con il tasso che tocca quota 332 ai massimi dall'aprile del 2013 . Il tasso del decennale italiano arriva al 3,74%. ...