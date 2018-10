Spread | apertura in rialzo | 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla manovra Salvini

Spread giù in apertura : Moody's non fa male all'Italia : "L'economia è ampia e diversificata", spiega l'Agenzia, e se l'Italia tornerà sulla giusta via in materia di riforme la risalita è ancora possibile. La situazione potrebbe migliorare anche nel caso ...

Spread in ribasso dopo il declassamento di Moody’s - ma poi torna a quota 300. Apertura a 286 - venerdì ha chiuso a 301 : Apertura in forte calo per lo Spread tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi, che si attesta a 286 punti base nei primi scambi: dopo poco più di un’ora di contrattazioni, però, il differenziale è risalito a quota 300, la stessa a cui aveva chiuso venerdì. Il rendimento dei titoli a dieci anni italiani sul mercato secondario si attesta al 3,33% per cento. venerdì il differenziale si era assestato a 301,6 punti base, dopo essere ...

Piazza Affari ignora Moody's e premia Fca. In apertura lo Spread in calo di dieci punti : La Borsa sale nella prima fase delle contrattazioni dopo i recenti ribassi: dopo meno di un'ora però il progresso iniziale dell'indice si è ridimensionato e il Ftse Mib sale dell'1,14%. Il mercato ...

Spread schizza in alto in apertura di Borsa : verso quota 340 : Sin dall'apertura lo Spread Btp/Bund è schizzato in alto, superando la quota 325 con cui aveva chiuso ieri. In questo momento lo Spread supera quota 337, a un passo dai 340 punti base, aggiornando i ...

Lo Spread risale sopra 300 puntiBorse verso l'apertura in negativo : Nelle prime contrattazioni lo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, dopo che martedi' ha toccato il picco del 3,712% Segui su affaritaliani.it

Spread in rialzo : in apertura supera i 300 punti : apertura in rialzo per lo Spread che supera di nuovo i 300 punti. Nelle contrattazioni iniziali il differenziale si attesta a 305,3 punti, dopo che ieri, 9 ottobre, aveva chiuso a quota 294, in frenata perché i mercati avevano avuto sentore di una possibile revisione della manovra, nel caso, per l'appunto, di aumenti vertiginosi dello Spread.In tarda serata però il governo, nonostante le bocciature di Bankitalia e Upb, ha ribadito ...

Piazza Affari tenta la risalita in apertura - Spread sotto quota 300 : Roma, 9 ott., askanews, - Avvio di contrattazioni in parziale recupero a Piazza Affari, con un più 0,44 per cento dell'indice Ftse-Mib. Ieri la Borsa di Milano aveva siglato la seduta con un nuovo ...

In rialzo lo Spread Btp-Bund dopo la lettera Ue all'Italia : apertura a 294 punti : Torino - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre sopra quota 290 punti a 294, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì a 285 punti. I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della ...

Manovra - lo Spread apre in rialzo. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Il diffreinziale tra Btp e Bund ha anche sfondato quota 300 per poi ritornare a 295. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). L’avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede ...

Governo - Spread apre in rialzo : 298 punti. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). Ieri il vicepremier Luigi Di Maio aveva puntato il dito contro opposizioni e sistema mediatico. C’è un tentativo di “far cadere il nostro Governo il prima possibile” aveva detto ...

Nessuna scossa per lo Spread : in apertura si assesta sui 280 punti. Piazza Affari in calo - in rosso le banche : Nessuno scossone per lo spread tra Btp e Bund che, in apertura, si assesta intorno ai 280 punti. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per Piazza Affari, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lo spread tra titoli di stato ...

Apertura dello Spread in calo - dopo la fiammata di ieri : Si apre in netto calo per lo spread BTp/Bund la giornata di oggi, dopo il balzo di ieri, e la conferma che il governo vuole aumentare il deficit al 2,4%. Con un’Apertura, però, dopo la notte di clausura per discutere del Def: lo spread beneficia delle indiscrezioni su una possibile Apertura del governo, dopo i rilievi della Ue sulla manovra, che d...

Apertura dello Spread in calo - dopo la fiammata di ieri : Si apre in netto calo per lo spread BTp/Bund la giornata di oggi, dopo il balzo di ieri, e la conferma che il governo vuole aumentare il deficit al 2,4%. Con un'Apertura, però, dopo la notte di ...

Borse - apertura in forte rialzo Spread in netto calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it