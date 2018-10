' Sport in Rosa' accessibile a tutti | con Zonta Club e Alessandria Volley

La Sportività di Marquez e la clamorosa rivelazione : “mi sarebbe piaciuto essere sul podio con Dovi - ecco cosa mi è successo” : Tutta la gioia di Marquez dopo la vittoria del settimo titolo: dalla sportività nei confronti di Dovizioso ad una clamorosa rivelazione Marc Marquez è campione del mondo: lo spagnolo della Honda ha conquistato a Motegi il suo settimo titolo Mondiale. Un campione immenso, da record, con ben sette titoli mondiali conquistati a soli 25 anni, 5 nella categoria regina: il Gp del Giappone regala una grande festa a Marquez e al suo team, la ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : impresa clamorosa! La BPM Sport Management batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos : Un’impresa eccezionale, al debutto nel Girone B di Champions League. Sicuramente la vittoria più importante nella storia dei Mastini. La BPM Sport Management fa esplodere Busto Arsizio: alle piscine Manara apoteosi per il pubblico di casa che vede la propria compagine battere per 7-6 i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. La terza forza italiana dello scorso campionato riesce dunque ad imporsi contro la squadra ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Alonzi guiderà la A2 rosa : «Questo club può crescere» : Roma – Il 3T Frascati Sporting Village ha scelto la nuova guida della serie A2 femminile del settore pallanuoto. Per farlo, il presidente Massimiliano Pavia ha trovato l’accordo con un nome molto noto nell’ambiente, vale a dire quello di Enrico Alonzi. Per il neo allenatore della prima squadra tuscolana parla il curriculum, fatto di otto anni alla Sis Roma (dal 2010-11 al 2017-18) con la conquista di due scudetti giovanili e il ruolo di ...

Penalizzato il Cesena - clamorosa decisione del Collegio di Garanzia dello Sport : Entella riammesso in B : Secondo quanto deciso dal Collegio di Garanzia, i quindici punti tolti al Cesena riguardano la scorsa stagione, dunque l’Entella è riammesso in B Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della udienza tenutasi oggi, ha riconosciuto la “legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena (15 punti) sia eseguita nel campionato 2017/2018”. La classifica dello ...

FERRARI PUROSANGUE : IL SUV DI MARANELLO É REALTÀ/ Ma non chiamatelo Sport Utility Vehicle : FERRARI PUROSANGUE, il suv di MARANELLO è REALTÀ: l'amministratore delegato Louis Camilleri, ha annunciato l'arrivo del nuovo bolide, che però giungerà sul mercato non prima del 2022(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:16:00 GMT)

Miss Italia - l'account Twitter Premium Sport e la clamorosa gaffe contro Pupo : come lo insulta in diretta : Durante la finale di ieri, lunedì 17 settembre, di Miss Italia , gli utenti di Twitter, come di consueto in queste occasioni, hanno dato il via libera ai propri giudizi sulle dinamiche e sui ...

Calcio a 5 - serie C : l'Unione Sportiva Dilettantistica Montagano Petrella presenta la nuova rosa : L'Associazione Sportiva "Unione Sportiva Dilettantistica Montagano Petrella" nei giorni scorsi ha presentato il nuovo staff tecnico e la rosa degli atleti che parteciperanno al prossimo campionato di ...

Sul Monte Rosa in scarpe da tennis e Sportina - come in spiaggia. Così si muore in montagna : Un esperto alpinista ha fotografato alcune persone sul ghiacciaio del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, a 4.000 metri di altitudine: indossavano scarpe da tennis, jeans e felpa. Il Soccorso Alpino: "Qualcuno affronta l'alta montagna come se andasse a fare una passeggiata in centro città".Continua a leggere