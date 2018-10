Speciale energia | presidente polacco Duda chiede a Germania abbandono progetto Nord

Speciale energia : Descalzi - Eni - - passare da economia lineare a circolare per ridurre accumulo dei rifiuti : Roma, 15 ott 14:00 - , Agenzia Nova, - E' importante passare da un' economia lineare a una circolare , con l'obiettivo di ridurre l' accumulo dei rifiuti ed evitare che entrino in... , Res,

Speciale energia : le aziende spagnole si giocano 46 miliardi nelle elezioni brasiliane : Madrid, 08 ott 14:30 - , Agenzia Nova, - Il Brasile, il quinto paese più grande del mondo, la principale economia dell'America Latina in termini di Pil e una delle superpotenze... , Res,

Speciale energia : pervenute tre offerte per la costruzione del parco eolico a Dulcigno in Montenegro : Podgorica, 04 set 14:30 - , Agenzia Nova, - Il ministero dell'Economia montenegrino ha comunicato oggi che la gara d'appalto per la costruzione del parco eolico di Briska gora, vicino... , Mop,