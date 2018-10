Spazio Italia al Trieste Science+Fiction Festival

Spazio - BepiColombo : è italiana la strumentazione ottica di bordo : A seguito del lancio di BepiColombo, la sonda spaziale partita da Kourou, nella Guyana francese, per affrontare il suo viaggio verso Mercurio, è importante sottolineare il contributo scientifico dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn), che ha curato parte dell’avanzatissima strumentazione ottica di bordo che consentirà di vedere e mappare la superficie del pianeta: ELENA – ...

Roma - i laghi vulcanici del Lazio - l’Appennino e l’Abruzzo : lo straordinario spettacolo del Centro Italia visto dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-1B del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’Italia Centrale con l’immagine EO della settimana: dagli Appennini, in alto a destra, alla fertile Piana del Fucino, in precedenza fondale di un lago, nel Centro a destra, questa luminosa immagine a falsi colori cattura la diversità e la bellezza dei panorami della regione. L’immagine è stata ottenuta utilizzando la tecnologia radar a doppia ...

Battiston : “Lo Spazio è un settore strategico per l’Italia e l’Ue” : Lo spazio è un settore strategico per l’Italia e l’Europa perché rafforza la collaborazione e l’integrazione politica: lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Roberto Battiston, nella cerimonia organizzata oggi a Frascati (Roma) per i 50 anni dell’Esrin, il centro dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) in Italia “L’Esa e in generale i programmi spaziali europei contribuiscono ...

Spazio - Bussetti : “Italia protagonista nello Space Economy” : L’Italia “è protagonista nella Space Economy” globale. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, intervenuto oggi alle celebrazioni peri i 50 anni del centro spaziale Esa-Esrin a Frascati. “L’Italia -ha detto Bussetti- è un esempio unico di filiera aerospaziale che va dalla conoscenza al prodotto”. La Space Economy “è strategica per il Paese” ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : C’è Spazio per outsider e possibili sorprese? L’Italia c’è e spera di sì : Con sette squadre a contendersi i ruoli di favorite più meno d’eccellenza del Mondiale, parlare di outsider diventa piuttosto complicato, però una terza (e magari anche quarta) fascia di squadre che possono inserirsi nella lotta per la final six, magari grazie anche ad un sorteggio benevolo, si può anche tentare di stilare. In terza fascia sono sostanzialmente due le squadre che possono essere inserite, le padrone di casa giapponesi e L’Italia: ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

Spazio - EVA 23 : il 27 settembre la prima italiana del film dedicato alla passeggiata spaziale da brivido dell’astronauta Luca Parmitano : Si terrà il prossimo 27 settembre presso l’Auditorium dell’Agenzia spaziale italiana la prima italiana del film EVA 23, documentario della NASA dedicato all’avventurosa passeggiata spaziale effettuata nel 2013 da Luca Parmitano. alla proiezione del film sarà presente il regista e produttore del film Marc Havican e l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano prossimo a tornare nello Spazio. Spazio: arriva il documentario sulla passeggiata ...

Space Economy : l’Italia dello Spazio alla Farnesina : Lo Spazio protagonista ieri alla Farnesina con una conferenza ‘l’Italia dello Spazio’, dedicata alla presentazione delle novità introdotte dalla legge n. 7/2018 entrata in vigore lo scorso 25 febbraio. Tra i punti centrali della riforma, il maggiore coordinamento tra tutti gli attori istituzionali a beneficio della ricerca, della scienza e dell’industria del comparto e la costituzione di un comitato interministeriale, sotto la direzione della ...

L'Italia nello Spazio : 7/2018 entrata in vigore lo scorso 25 febbraio, ha permesso di sottolineare il maggiore coordinamento tra tutti gli attori istituzionali a beneficio della ricerca, della scienza e dell'industria del ...