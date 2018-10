Spalletti | Senza Messi forse è meglio Miranda gioca E Skriniar | novità | a

Barcellona-Inter - il doppio ex Coco : 'Blaugrana più forte anche senza Messi - Spalletti schiera sempre gli stessi' : Queste le sue parole a Cope.es : 'Messi è il 50% del Barcellona, negli ultimi 10 anni è stato il miglior giocatore del mondo. La sua assenza è sicuramente un vantaggio per l'Inter, ma per i ...

Inter - senza Brozovic Spalletti punta su Borja Valero : Si ferma Brozovic e l'Inter si affida al cervello di Borja Valero. Spalletti nel posticipo in casa della Spal sarà costretto a rinunciare al centrocampista croato, indisponibile per una leggera ...

Champions League - si parte : Spalletti ha voglia di riscatto - Allegri senza pressioni. Roma e Napoli a testa alta : Champions League- Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Champions League. Inter chiamata al difficilissimo ostacolo targato Tottenham. Spalletti ha già voglia di rivalsa dopo la brutta sconfitta contro il Parma: “I risultati non sono buoni ma non c’è confusione. Gli inglesi hanno fisicità, tecnica e velocità, Kane sta bene ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. […] L'articolo Champions League, si parte: Spalletti ...

Inter senza terzini destri col Tottenham : ecco la soluzione studiata da Spalletti [FOTO] : D’Ambrosio e Vrsaljko ko, Luciano Spalletti è stato costretto a reinventarsi l’Inter in vista dell’esordio in Champions League col Tottenham L’Inter deve necessariamente voltare pagina dopo la pessima gara giocata contro il Parma. Una sconfitta che ha denotato le solite lacune caratteriali, oltre alla difficoltà ad andare in rete. Adesso c’è il Tottenham da affrontare, squadra senz’altro molto temibile. ...

Bologna-Inter 0-3 senza Icardi : ci pensa Nainggolan e Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Spalletti e l'Inter senza luce. Ed è subito alta tensione : Alzi la mano chi non ha già pensato: quando arriva Antonio Conte a Milano? Viste le due squadre avrebbe solo l'imbarazzo della scelta: nel mettersi le mani nei capelli. Luciano Spalletti non ha ...