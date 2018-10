Spal | Bonifazi | ' Mamma e papà laziali | il gol alla Roma doppia gioia per loro'

Serie A - Roma - Spal 0-2 : Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi : Serie A, Roma Spal 0-2: Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi Roma Spal: cronaca e tabellino Dopo la sosta campionato, la Roma ospita allo stadio Olimpico la Spal in un periodo intenso che vede le squadre impegnate in Europa giocare ogni tre giorni. Dopo sette minuti, il ...

La Roma cade in casa contro la Spal : pesante 0-2 firmato Petagna-Bonifazi : La Roma di Eusebio Di Francesco cade malamente in casa contro la Spal di Leonardo Semplici. A decidere la sfida delle ore 15 giocata allo stadio Olimpico ci hanno pensato il rigore di Petagna, realizzato al 38', e concesso per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari e il gol di Bonifazi di testa al 56' della ripresa. I ferraresi hanno anche dovuto giocare gli ultimi quindici minuti più recupero in inferiorità numerica per via dell'espulsione del ...

