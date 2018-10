SoulCalibur 6 | ecco alcuni dei meravigliosi personaggi creati dagli utenti

eurogamer

(Di martedì 23 ottobre 2018) Una delle funzioni più apprezzate di6 è senza dubbio la possibilità di creare il proprio combattente tramite un editor dedicato, nonostante in rete circolino valanghe di creazioni originali, in questa news vi mostreremo alcune delle creazioni dedicate agià esistenti.Come riporta VG247, a seguito delle centinaia di creazioni, Reddit ha aperto una sottosezione dedicata a questo argomento.Diamo il via alle danze mostrando questo Link (The Legend of Zelda), lo spadaccino verde è senza dubbio una figura iconica del mondo dei videogames ma purtroppo la sua ultima apparizione nella serie dirisale al secondo capitolo. Congratulazioni all'utente crispynoodall per la sua creazione.Read more…