Sospesa per spaccio la licenza all' Afrikan Market di via Malone

Igor il russo - Sospesa la consegna dalla Spagna : slitta processo per le rapine. Il 31 ottobre udienza per omicidi : Il processo sulle rapine si farà, ma non ora, perché “l’autorità spagnola ha sospeso la consegna di Igor Vaclavic alias Norbert Feher, disponendo la sua esecuzione solo a soddisfatta giustizia spagnola”. Lo ha messo a verbale il presidente del collegio del tribunale di Ferrara, Vartan Giacomelli, prendendo atto dell’”impossibilità dell’imputato a presenziare”, applicando il “legittimo impedimento” del ...

Bodybuilding – Clamoroso in Spagna : competizione Sospesa per test antidoping a sorpresa : competizione Bodybuilding sospesa per test a sorpresa antidoping: ecco quanto accaduto in Spagna Una competizione di Bodybuilding è stata sospesa domenica nei Paesi Baschi in Spagna per il ritiro della maggior parte dei partecipanti a causa della presenza della autorità antidoping, secondo quanto riferito dai media locali. Mentre i funzionari dell’Agenzia anti-doping basca si apprestavano ad effettuare i controlli del campionato di ...

Investita una persona - Sospesa la circolazione ferroviaria sulla Cassino-Napoli : Dalle 20 la circolazione ferroviaria sulla linea Cassino - Napoli è sospesa per l'investimento di una persona fra Teano e Sparanise , Caserta, . Lo rende noto la Rete ferroviaria Italiana del Gruppo ...

Eccellenza umbra - gara Sospesa per furto riprenderà da dove è stata interrotta : La partita del campionato umbro di Eccellenza tra San Sisto e Pontevecchio, che sabato scorso era stata stata interrotta alla fine del primo tempo in seguito ad un furto avvenuto all’interno degli spogliatoi degli ospiti durante la partita, riprenderà da dove è stata interrotta. Il giudice sportivo della Federcalcio umbra, Marco Brusco, ha deliberato che “la partita si rigiochi da dove era stata interrotta“. Alla fine del ...

Norvegia - pallonata sui fili elettrici : partita Sospesa per cortocircuito. VIDEO : Di solito quando durante una partita di calcio due o più giocatori litigano tra loro, si usa metaforicamente la frase "scintille in campo". L'espressione non è mai stata così letterale come in Selbak-...

Contenuti pedopornografici nel pc : sentenza Sospesa per il bodyguard del principe Harry che ha una "carriera specchiata" : Timothy Murfitt è un ex militare di 47 anni, una carriera specchiata e un passato pieno di encomi ed elogi che lo hanno portato a ricoprire il prestigioso incarico di guardia del corpo del principe Harry. Tuttavia l'uomo nascondeva un lato più oscuro. Come riporta il The Timesl'ex militare è stato processato dalla Corte di Maidstone per il reato di abusi su minore, essendo state ritrovati sul suo computer circa 10.000 ...

Sospesa la preside del Liceo Sannazzaro di Napoli che mandò gli studenti al mare per assenza di aule : Mandò gli studenti al mare per attività extrascolastica a causa dell'assenza di aule. Ma ora Laura Colantonio, preside del Liceo Sannazzaro di Napoli, è stata Sospesa "con effetto immediato" dal ministero. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.«Sospensione con effetto immediato». Così ha deciso oggi il Miur -Ufficio Scolastico Regionale diretto da Luisa Franzese, sospendendo la dirigente ...

Coldiretti : boom per la “spesa Sospesa” - oltre una tonnellata e mezza di cibo ai poveri : oltre una tonnellata e mezza di cibo gourmet 100% italiano, dalla pasta fatta con grano antico Senatore Cappelli al formaggio pecorino, dalla salsiccia dolce alla melanzana rossa di Rotonda, dalle noci di Vico Equense al miele di girasole assieme a frutta e verdura a km zero, è stata raccolta al più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati al Villaggio della Coldiretti a Roma #Stocoicontadini grazie alla ...

Finanziamenti Sfom : per il CdA - in mancanza di certezze dalla Regione - l'attività rimane Sospesa : Martedì 2 ottobre, il CdA della Fondazione Viglino per la cultura musicale ha incontrato l'assessore alla cultura, Paolo Sammaritani, per fare il punto sulla situazione economica dell'ente che, al ...