Solo ai Ferragnez si poteva rimproverare d’aver sprecato una lattuga

Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio Ferragnez : Solo oggi svelato il perché : Invito a vuoto per Francesco Totti e Ilary Blasi , al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: la festa di nozze dei Ferragnez , a Noto, aveva tantissimi vip tra gli invitati, ma come spesso...

“Si è scoperto Solo ora!”. Totti e Ilary assenti alle nozze dei Ferragnez : “È troppo!”. Una motivazione che farà storcere il naso a molti… : Non parliamo d’altro da giorni: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, che diciamolo, sembrava un Royal Wedding a tutti gli effetti, ma che alla fine è stato definito anche meglio. E visto che in Italia, per fortuna o purtroppo, non c’è la monarchia, c’è da dire che attualmente è addirittura considerato il matrimonio del secolo. E per questo motivo, tutti i dettagli sono stati presi in considerazione. In particolare, molti hanno ...