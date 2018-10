Solo 2 | Ultima Puntata | Il Piano per la Libertà!

Il promo dell’ultima puntata di Solo 2 tra il “battesimo” di Agata e la rivincita di Bruno : I Corona saranno al centro dell'ultima puntata di Solo 2 in onda venerdì 26 ottobre dopo i pessimi ascolti di queste prime tre settimane. La serie con Marco Bocci non riesce ad allontanarsi dal 10% di share o poco più, e venerdì andrà incontro al gran finale in cui uno tra Marco e Bruno dovrà pagare per tutto quello che è successo. Tradimenti, scontri e conflitto a fuoco nel promo dell'ultima puntata di Solo 2 che chiuderà il capitolo e, ...

Solo – Seconda Stagione : anticipazioni quarta ed ultima puntata del 26 ottobre 2018 : Marco Bocci in Solo - Seconda Stagione A due anni di distanza dal primo capitolo, Canale5 ospita la Seconda Stagione di Solo, fiction con protagonista Marco Bocci nei panni di Marco Pagani, agente sotto copertura con nome in codice Solo. La Seconda serie, prodotta da Taodue Film per Mediaset, è stata realizzata in continuità con il finale della prima, ed è composta da 4 appuntamenti. Al fianco di Bocci, ritroviamo Peppino Mazzotta, nel ruolo del ...

Anticipazioni Solo seconda stagione - 4^ e ultima puntata : la rivalsa finale di Marco : Giunge al termine la seconda stagione della fiction Solo con protagonista l'amatissimo Marco Bocci. Una seconda serie che non ha bissato il grande successo di ascolti della prima stagione e che per il momento si ferma ad una media di appena due milioni e mezzo di spettatori a settimana, pari al 10-11% di share. Il finale di questa seconda stagione, però, si preannuncia particolarmente emozionante e ricco di colpi di scena un po' per tutti i ...

Anticipazioni Solo 2 la serie - ultima puntata : la libertà di Marco e Agata : Solo 2, Anticipazioni puntata 26 Ottobre: la morte di Don Antonio Siamo ormai giunti al gran finale di una delle fiction più amate dai telespettatori: stiamo parlando di Solo, la serie che vede protagonista l’attore Marco Bocci e che è giunta alla seconda stagione. La trama si fa sempre più avvincente e complicata e in […] L'articolo Anticipazioni Solo 2 la serie, ultima puntata: la libertà di Marco e Agata proviene da Gossip e Tv.

Solo 2 - anticipazioni ULTIMA PUNTATA di venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni quarta ed ULTIMA PUNTATA della fiction SOLO – seconda stagione con Marco Bocci, in onda venerdì 26 ottobre 2018 su Canale 5 in prima serata: Dopo la morte di Don Antonio, l’alleanza tra Marco e Bruno vacilla ed è destinata a diventare sempre più fragile… Siamo al gran finale, in cui Marco si gioca un asso nella manica per patteggiare con Erika, terminare la missione e ottenere la libertà per lui e Agata: ...

Solo 2/ Anticipazioni ultima puntata - 26 ottobre : Marco ottiene la libertà? La proposta di Erika : Solo 2, Anticipazioni quarta ed puntata 26 ottobre: Marco e Bruno ai ferri corti. L'infiltrato è pronto a mettere in atto un piano per la sua libertà e quella di Agata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Solo 2 - anticipazioni ultima puntata : l’asso nella manica : anticipazioni Solo 2, ultima puntata: la resa dei conti Venerdì 26 ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Solo 2, la fiction con Marco Bocci che non ha riscosso il successo della prima stagione. Ascolti deludenti anche per la seconda puntata di Solo 2 seguita da 2.186.000 telespettatori pari al 10.2% di share. Tutto lascia presagire che la terza stagione non si farà. Bruno Corona non è morto, è in ospedale dove Erika gli propone di ...

Il finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Una morte importante in Solo 2 : Marco e Bruno allo scontro nella penultima puntata? : Gli ascolti di Solo 2 non sono eccellenti e questo lascia pensare che il finale di questa stagione possa mettere fine alla storia di Marco, il personaggio interpretato da Marco Bocci. I fan non capiscono ancora perché Mediaset si ostini a confermare la messa in onda al venerdì sera contro il colosso Carlo Conti con i vip di Tale e Quale Show e non abbia optato per la domenica sera, dal 21 occupata da L’Isola di Pietro 2, ma rimane il fatto ...

Solo 2 - anticipazioni penultima puntata 19 ottobre : Marco e Bruno alleati per Agata? : Solo 2 torna in onda con la seconda puntata e si prepara già ad un vero e proprio colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti di Marco. Quest’ultimo ha deciso di dire no ai suoi uomini e rimanere nella famiglia Corona per salvare Agata come promesso ma sul suo cammino si frappongo tanti ostacoli a cominciare da Lena che fa saltare il primo tentativo per mettersi al sicuro portando a casa della merce da usare come controparte. Il tempo ...

