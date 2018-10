Sollevamento pesi | Europei Junior e Under 23 | Mirko Zanni vince l’oro nello strappo e

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Mirko Zanni è Campione Europeo U23 di strappo nei 69 kg! L’azzurro conquista anche l’argento di totale : L’Italia continua ad incantare ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Mirko Zanni ha raccolto due medaglie preziosissime (un oro e un argento) nei 69 kg Under 23, portando a 16 i podi degli azzurri in questa rassegna continentale giovanile (record assoluto della nostra nazionale). Il nativo di Pordenone è stato l’ultimo ad entrare in gara con 138 kg sollevati alla ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Natalia Farina conquista tre bronzi nella categoria 58 kg U23 - Italia a quota 14 medaglie in tre giorni! : Terza giornata dei Campionati Europei Juniores e Under23 di pesistica olimpica meno scoppiettante delle precedenti per la selezione Italiana, che comunque raccoglie altri tre bronzi con Natalia Farina e si porta a 14 medaglie totali (nuovo record per l’Italia in questa competizione). Oggi si sono disputate le finali di tre categorie: 58 kg Juniores e Under23 femminile e 69 kg Juniores maschile. La prima azzurra a salire in pedana è stata ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under23 : Sergio Massidda e Alessandra Pagliaro raccolgono quattro medaglie per l’Italia nella seconda giornata - solo quarto Ruiu : Italia protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Gli azzurri impegnati oggi hanno raccolto quattro medaglie che si aggiungono alle sette ottenute nella giornata d’apertura con Mirco Scarantino, Giulia Imperio e Lucrezia Magistris. Le prime soddisfazioni sono arrivate stamattina con Sergio Massidda nella categoria 56 kg Junior, il ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Mirco Scarantino è Campione Europeo U23 nei 56 kg! Lucrezia Magistris di bronzo - Giulia Imperio conquista l’argento nello strappo! : La Nazionale italiana di pesistica olimpica fa incetta di medaglie nella prima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia, fino a sabato 27 ottobre. Mirco Scarantino si è laureato Campione continentale per la decima volta in carriera nella categoria 56 kg, la terza tra gli U23, riuscendo a portare a casa un tris strepitoso di medaglie d’oro. L’azzurro si è imposto sia nel totale con ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Yousefi vince il duello stellare con Hristov nei +85 kg - la thailandese Khamhaeng domina nei +63 kg : L’ultima giornata di gare del programma di Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento delle competizioni riservate ai +63 kg femminili e +85 kg maschili, con nessun atleta italiano impegnato. La spedizione azzurra si era chiusa ieri con la splendida medaglia d’oro di Cristiano Ficco ottenuta nei -85 kg con l’ottima misura complessiva di 325 kg. L’ultimo titolo assegnato ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Cristiano Ficco strepitoso!! Oro olimpico magistrale nei -85 kg davanti a Babayev e Alothman! : Cristiano Ficco è Campione olimpico Giovanile nella categoria -85 kg del Sollevamento pesi ai Giochi di Buenos Aires! Il giovanissimo friulano ha confermato pienamente le aspettative della vigilia e si è portato a casa un oro pesantissimo e meritato che dimostra ancora una volta la crescita del nostro portacolori a livello internazionale. Il 17enne azzurro ha ottenuto la miglior misura sia nello strappo (145 kg) che nello slancio (180), ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : la tunisina Belkhir e l’armeno Margaryan la spuntano all’ultimo tentativo nei -58 kg e -77 kg : Dopo una giornata di pausa è ricominciato il programma di gare del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. All’Europe Pavilion sono andati in scena le competizioni riservate ai -58 kg femminili e -77 kg maschili, mentre domani toccherà al gioiellino azzurro Cristiano Ficco andare a caccia del titolo olimpico giovanile nei -85 kg. Nella prima gara odierna la vittoria è andata alla tunisina Ghofrane ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : la rumena Baltag la spunta nei -53 kg - il turco Ozbek domina nei -69 kg : Nella terza giornata di gare dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono stati assegnati i titoli di pesistica olimpica nelle categorie dei -53 kg femminili e -69 kg maschili. Nella competizione femminile ha trionfato la rumena Sabina Baltag al termine di un estenuante duello con la colombiana Junkar Acero che si è deciso in favore dell’europea solo all’ultima alzata e per un solo chilogrammo di scarto. Baltag ha ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giulia Imperio commette tre nulli ed è ultima - Hernandez Vieyra e Jeremy vincono i titoli dei -48 kg e -62 kg : Giornata da dimenticare al più presto per Giulia Imperio, autrice di una pessima prestazione nella categoria 48 kg femminile del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. La giovane azzurra ha chiuso la gara in settima ed ultima posizione collezionando tre strappi nulli a quota 67 chilogrammi e terminando così anzitempo la sua prova. La misura non avrebbe comunque consentito alla sollevatrice azzurra di ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : oro per la venezuelana Echandia e il vietnamita Ngo : Prime finali e prime medaglie per il Sollevamento pesi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella notte italiana si sono disputate due prove, quella dei 44kg donne e quella 56kg uomini, che hanno visto la vittoria rispettivamente della venezuelana Katherin Oriana Echandia Zarate e del vietnamita Ngo Son Dinh. Oro dunque al Venezuela nei 44kg femminili grazie all’ottima prestazione di Katherin Oriana ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giuseppe Cristiano Ficco sogna in grande - le speranze di medaglia dell’Italia : Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, rassegna multisportiva che prevede anche l‘assegnazione di dodici titoli nel Sollevamento pesi. Dal 7 al 13 ottobre si svolgeranno le competizioni di pesistica olimpica riservate agli atleti nati tra il 2001 ed il 2003 (categoria Youth), con l’Italia che sarà rappresentata da Cristiano Ficco e Giulia Imperio. Lunedì 8 sarà il giorno di ...