Soffrite di cervicale? Potreste avere il “collo da tablet” | uno stato infiammatorio

(Di martedì 23 ottobre 2018) Alzi la mano chi non soffre mai di male al collo e alla parte superiore delle spalle. Sappiate che secondo uno studio della University of Nevada di Las Vegas a causare il fastidioso e persistente mal di collo sono probabilmente smartphone e tablet. Tanto che questoribattezzato “collo da tablet“. Per capire se è questa la patologia che vi perseguita, pensate a quante ore al giorno passate davanti a smartphone o tablet o a entrambi, e a quale posizione assumete. Quella tipica di chi si ritrova con il “collo da tablet” è la testa abbassata, con il collo proteso in avanti e il mento che scende quasi ad appoggiarsi al petto, le spalle curve in avanti. Ebbene, sappiate che questa è una posizione innaturale per il trattodella nostra colonna, opposto alla postura corretta, che prevede spalle dritte e mento alto. Perché flettere il ...