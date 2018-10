Sneakers | la nuova Nike Air Max Nrg “Jacket Pack”con il plaid

gqitalia

: Il meglio della nuova collezione di Octopus è Back on Stock ?? _ Link in bio, vince il più il veloce.… - graffitishop : Il meglio della nuova collezione di Octopus è Back on Stock ?? _ Link in bio, vince il più il veloce.… - graffitishop : Underground si nasce, non si diventa. A lezione da Lobster ?? _ Link in bio per la nuova collezione… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’inverno sta arrivando: lo ripete ormai da qualche stagione Game of Thrones, e lo confermano calendario e termometro. Così, mentre le temperature iniziano a scendere a poco a poco,lancia sul mercato unaversione in chiave fall/winter di una tra le suepiù celebri, pensata appositamente per far fronte a venti gelidi & co: ecco allora leAir Max NrgPack”, meravigliosamente ricoperte di. Una scarpa che gioca con il fascino del tartan, proponendo variazioni cromatiche dal rosso intenso al verde abete, con piccoli dettagli che virano verso il giallo, il bordeaux e il viola. L’intersuola nera, infine, racchiude l’unità Air Max a tutta lunghezza. Il modello in questione è già disponibile su una serie di portali online come Titolo, a un prezzo di 189,90 euro.