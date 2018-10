Smog a Milano | botta e risposta tra Regione e Comune su blocco auto

Smog - Milano - scatta il blocco delle diesel Euro 4 : Da oggi, martedì 23 ottobre, a Milano e in 15 comuni limitrofi è scattato il divieto di circolazione per le automobili diesel Euro 4. Dalle 8.30 alle 18.30, oltre alle vetture a benzina (Euro 0 escluse) e ai veicoli commerciali, potranno viaggiare unicamente le vetture a gasolio omologate Euro 5 o Euro 6. Oltre al capoluogo lombardo, come stabilito dall'Accordo Aria sottoscritto nel 2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia ...

Smog : Granelli - a Milano servono interventi strutturali : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "La regola regionale sull’attivazione dei blocchi emergenziali dice che si può verificare la situazione ed emettere provvedimenti solo il lunedì e il giovedì. Una norma anacronistica, che non abbiamo fatto noi, se pensiamo ai cambiamenti del clima. Ho chiesto a Regione

Smog : Cattaneo - meno automatismo su blocco euro 4 a Milano : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "Serve meno automatismo e più buonsenso: in Lombardia dobbiamo combattere gli inquinanti e non la mobilità". Così l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commenta il blocco nella fascia di Milano dei veicoli diesel euro 4 da domani f

Smog - Legambiente : a Milano 5° giorno di superamento del PM10 : Oltre al problema dell’odore acre a Milano dopo l’incendio di domenica scorsa, c’è anche quello dell’inquinamento da polveri sottili: l’allarme viene lanciato da Legambiente Lombardia. Nel capoluogo lombardo si registra il 5° giorno consecutivo di superamento della soglia per le polveri sottili (50 microg/mc), il 41° dall’inizio dell’anno. La conseguenza sarebbe l’entrata nella fase di emergenza ...

Smog Milano : l’appello del sindaco Sala - “non accendente i riscaldamenti” : Il Comune di Milano “darà per primo il buon esempio e confermo che il 15 nelle scuole e nei nostri uffici non accenderemo i riscaldamenti. Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente. Questo è un appello a milanesi e amministratori di condominio“: lo ha dichiarato ai cittadini in visita nel suo ufficio a Palazzo Marino in occasione delle Giornate d’autunno del Fai il sindaco di Milano, Giuseppe ...

Olimpiadi 2026 - ira Appendino/ “Fotoconfronto” del sindaco : Milano nello Smog - Torino al sole con montagne : Il sindaco di Torino Appendino non molla la sua battaglia per la candidatura della sua città alle Olimpiadi 2026 e pubblica una foto alquanto ambigua di Milano e Torino(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:58:00 GMT)

Smog Lombardia : stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni : Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel. Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo ...

Milano pedala contro lo Smog Ora in tram si sale con la bici : Una festa di sport che arriva al termine di 15 giorni di eventi , oltre 150, dove di bici si è parlato molto e non solo come mezzo per fare sport e per il tempo libero, ma soprattutto come mezzo di ...

Smog Milano : da domani limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti : Da domani, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche a Milano le norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se ...