Slittino : gli azzurri in raduno ad Oberhof per preparare l’esordio in Coppa del Mondo : La squadra azzurra di Slittino artificiale sarà in raduno ad Oberhof (Germania) fino a domenica 27 ottobre per preparare l’esordio stagionale di Innsbruck, dove il 24 e 25 novembre si svolgerà la prima tappa di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato nove atleti. Per quanto riguarda il settore maschile troveremo Dominik e Kevin Fischnaller, Emanuel e Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Felix Schwarz e Simon Kainzwaldner. ...