Skype Preview | arriva finalmente la modalità Split View

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dopo averla presentata alcuni mesi fa, Microsoft haimplementato laSlipnella versione 8.33.76 didisponibile per gli utenti Windows 10 iscritti al programma di Anteprima. Come funziona Questa funzionalità serve a sdoppiare le finestre dell'app in modo tale da avere più schede per ogni singola conversazione e un maggiore focus sulle chat che abbiamo selezionato. Per abilitarla, è sufficiente recarsi sul menu dei tre puntini situato in alto e cliccare sulla voce "Abilitadoppia visualizzazione".