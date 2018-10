Sky Italia | il colosso diventerà operatore di telefonia mobile e fissa

A primavera 2019 lancio offerta Sky per fisso e mobile : ancora stravolgimenti nel mercato italiano? : C'è ancora chi deve riprendersi dall'avvento di Iliad Italia, eppure il lancio di un'offerta Sky dedicata sia alla telefonia fissa che quella mobile sembra più certa che mai e anche vicina nel nostro paese. Nella prossima primavera 2019, il colosso della tv satellitare sarebbe pronto a scendere nel mercato nostrano anche con tariffe dedicate alle utenze domestiche e a chi vuole attivare una SIM mobile. Sky diventerà dunque operatore mobile ...

Sky Arte Festival 2018 (12 e 13 Ottobre) a Palermo - capitale italiana della cultura : Sky sceglie Palermo per il Festival di Sky Arte e porta sul territorio una serie di iniziative dedicate alla città. Il capoluogo siciliano, capitale italiana della cultura per il 2018 e sede della biennale europea d’Arte nomade contemporanea Manifesta 12, ospiterà il 12 e il 13 ottobre attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più si...

Golf - European Tour 2018 : allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando - indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani : Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. ...

Italia-Ucraina 1-1 : in gol Bernardeschi e MalinovSkyi nell'amichevole di Genova : Peccato. Italia bella, rinnovata, per otto undicesimi, rispetto alla gara di settembre contro il Portogallo, e coraggiosa con il tridente offensivo di Mancini, ma pure volenterosa ed efficace, che ...

Sky Cinema Risate all’italiana - sul canale 303 il divertimento è garantito : Dall’8 al 19 ottobre il 303 si trasforma in un canale pop-up dedicato alle commedie più amate degli ultimi anni, da Benedetta Follia a Come un gatto in tangenziale, e ai grandi classici della comicità made in Italy, come Febbre da cavallo e Il medico della mutua. È tempo di divertimento Made in Italy: dall’8 al 19 ottobre, infatti, il 303 di Sky si trasforma in Risate all’italiana, un canale pop-up ...

It will Be Chaos - Sarà il Caos - Italia in piena crisi nel documentario Sky Atlantic : Sullo sfondo, milioni di persone in fuga da guerre e dittature, ma anche gli epicentri della crisi migratoria come Lampedusa e il tragico naufragio del 3 Ottobre 2013, il corridoio balcanico, i luoghi dell’accoglienza, e la crisi d’identità di un’intera nazione. In primo piano, due famiglie di rifugiati alla disperata ricerca di una nuova vita, e il loro road-movie attraverso un paese diviso tra compassione e ...

Premio Aretè a campagna Sky Italia Un mare da salvare : Roma, 2 ott., askanews, - Il Premio Aretè, prestigioso riconoscimento giunto alla quindicesima edizione, è stato consegnato durante il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale presso l'Università ...

Asia Argento : “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. L’appello di Giletti all’ad di Sky Italia : “Mi ha dato tanta forza il fatto che la gente fosse dalla mia parte. Mi ha veramente aiutato in un momento terribile”. Così a Non è l’arena (La7) Asia Argento, tra le lacrime, risponde a Massimo Giletti che le chiede anche cosa non sia stato capito della vicenda relativa alle accuse lanciate dall’attore americano Jimmy Bennett. “Il fatto di essere stata chiamata ‘pedofila’” – risponde ...

Sky&Gas Golf Tour : ad Udine la finale del torneo dopo le 11 tappe italiane : Lo Sky&Gas Golf Tour sbarca ad Udine per la finalissima del torneo che ha girato lo stivale in lungo ed in largo nelle ultime settimane dopo un viaggio che in undici tappe ha percorso tutto lo Stivale, si chiude a Udine la prima edizione dello Sky&Gas Golf Tour. È in programma domenica 30 settembre al Golf Club Udine di Fagagna (UD) l’attesissima finale del torneo a tre categorie organizzato da Sky Gas & Power, azienda Udinese ...

Emily Ratajkowski torna in Italia : sarà ospite di un programma Sky [FOTO] : 1/13 Instagram ...