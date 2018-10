Sky Arte annuncia la quarta edizione di Master of Photography

Martedi 23 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Assassino sull'Orient Express Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Caccia al tesoroDa anni Domenico non paga l'affitto del Teatro della Speranza di Napoli di cui e' capocomico, e il proprietario dello stabile ne ordina la chiusura ...

Diretta Serie A - la decima giornata su Dazn e Sky : si parte con Atalanta-Parma : Una volta archiviato questo turno di campionato [VIDEO], la concentrazione sara' volta alla decima giornata di Serie A che si disputera' il prossimo weekend tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Sara' un turno spettacolare con due big-match in programma: Napoli-Roma e Lazio-Inter. Come al solito, il 70% delle partite verra' trasmesso su Sky mentre il restante 30% su Dazn. Tutte le gare saranno visibili sia in streaming che in televisione. Serie A ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Stati Uniti Usa 2018 Austin live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa texana (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Diretta Motogp/ Streaming video Sky prove libere live : via alla FP2! Riparte la sfida Marquez-Dovizioso : Diretta Motogp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live GP Giappone 2018 Motegi: cronaca e tempi delle sessioni , oggi 19 ottobre, .

Sky Arte Festival - la due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Martedi 16 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Standoff - Punto mortoAction senza esclusione di colpi con Laurence Fishburne e Thomas Jane. Un veterano di guerra deve proteggere la giovane testimone di un omicidio da un assassino che vuole la sua pelle. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) La Ragazza Nella NebbiaLa sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice - scompare dal paesino montano di Avechot. A ...

10 eventi da non perdere durante Sky Arte Festival a Palermo - : 13 ottobre 2018 " ore 20 Botanica L'Universo Vegetale tra Scienza e Musica Orto Botanico Via Lincoln 2

Sky Arte Festival 2018 (12 e 13 Ottobre) a Palermo - capitale italiana della cultura : Sky sceglie Palermo per il Festival di Sky Arte e porta sul territorio una serie di iniziative dedicate alla città. Il capoluogo siciliano, capitale italiana della cultura per il 2018 e sede della biennale europea d’Arte nomade contemporanea Manifesta 12, ospiterà il 12 e il 13 ottobre attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più si...

A Palermo c'è il Festival di Sky Arte con Brunori che canta Lucio Dalla : Sarà un weekend ricco di appuntamenti tra cultura e spettacoli quello che attende Palermo, che domani e sabato ospiterà il Festival di Sky Arte. Incontri, proiezioni e concerti, ma anche appuntamenti sportivi e iniziative sociali legate all'ambiente, ...

Martedi 9 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Lezioni di cioccolato Insensibile e senza scrupoli, Mattia e' un cinico imprenditore edile votato alla fede del "risparmio come massimo guadagno". Dopo aver rinunciato a costruire i ponteggi di sicurezza per il suo cantiere, si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano (lo strepitoso Hassani Shapi), caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio ...

Appena battuta all’asta per 1 - 2 milioni di dollari - l’opera di BanSky si autodistrugge : il tritacarte nascosto nella cornice : Un tritadocumenti nascosto nella cornice, forse azionato dallo stesso artista, ha distrutto buona parte di Girl with Baloon. L’opera di Bansky era Appena stata venduta all’asta di Sotheby’s, a Londra, a un offerente telefonico per 1,04 milioni di sterline (circa 1,2 milioni di dollari). Dopo che il banditore ha battuto il martello, la tela è uscita dal quadro in striscioline, con l’iconica figura della ragazza con ...

Sky Arte Festival a Palermo : ecco il programma - : Nella capitale italiana della cultura 2018 una due giorni di incontri, proiezioni, concerti e iniziative legate allo sport e al territorio. Tra gli ospiti presenti Brunori Sas, Manuel Agnelli e Oliviero Toscani

Martedi 2 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Ho voglia di te Tre metri sopra il cielo. È dove gli innamorati vivono le loro emozioni. È dove Step desidera essere ancora. Il tempo è trascorso, e due anni negli Stati Uniti, hanno allontanato i pensieri. Step è a Roma con la paura nascosta di ritrovare i vecchi fantasmi e con il desiderio di andare oltre. Di diventare adulto. Di vivere nuove emozioni, di incontrare nuovi amori.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore ...