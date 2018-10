quattroruote

: Skoda Scala (2019) : premier essai de la 'Golf' de Skoda - GrgDesTwittos : Skoda Scala (2019) : premier essai de la 'Golf' de Skoda - quattroruote : Primo contatto con la #Skoda Scala, la berlina compatta che sostituisce la Rapid - dinoadduci : Skoda Scala - Al volante della berlina compatta che sostituisce la Rapid -

(Di martedì 23 ottobre 2018) "Soprattutto, ci suonava bene allorecchio": se vi stavate chiedendo il perché del nome, ecco una risposta ufficiale, che arriva per bocca di Oliver Stefani, responsabile dello stile. Anzi, secondo il designer (nel gruppo Volkswagen dal 2002), in Italia questa denominazione potrebbe addirittura evocare il Teatro alladi Milano. Ad ogni modo, la vettura sarà svelata ufficialmente al pubblico a inizio dicembre, a Tel Aviv: nel frattempo Quattroruote ha avuto loccasione di vederla in anteprima, senza veli, e di poterne guidare alcuni esemplari di preserie camuffati. Ma qualche dato possiamo già svelarlo, come quello relativo alle dimensioni: 4,36 metri in lunghezza, 1,79 in larghezza e 1,47 in altezza. Sul mercato laarriverà nella prima metà del 2019.Una questione di design Pur con tutte le "normalizzazioni" del caso, dal vivo la...