Simone Frulio dopo X Factor torna con nuovi brani e un progetto con Make A Wish Italia

: @simonefrulio dopo X Factor torna con nuovi brani e un progetto con Make A Wish Italia (intervista)… - OptiMagazine : @simonefrulio dopo X Factor torna con nuovi brani e un progetto con Make A Wish Italia (intervista)… - OraMusicaRadio : Simone Frulio - E non servono parole Simone Frulio #oramusicaplaylist -

(Di martedì 23 ottobre 2018)vive la sua prima esperienza con “L’Ambrogino d’oro”, ma successivamente sono arrivati “Io Canto” con Gerry Scotti e X7 a cui ha partecipato come membro del gruppo Freeboys, con il quale ha inciso un album e girato per un tour estivo.una pausa di quattro anni,con tre singoli, il primo “Battito di mano”, in vista di un nuovo album imminente.Se dovessi raccontare il tuo nuovo singolo “E non servono parole (#L)” liberamente?Il nuovo singolo è un brano che ho scritto in un momento particolarmente triste della mia vita,la perdita di uno dei miei amici più stretti per una malattia, un cancro, circa un annetto fa.Questa è una di quelle canzoni che una persona non vorrebbe mai scrivere, ma poi in realtà ti si presentano davanti certe sensazioni e diventa inevitabile.Io avevo iniziato a scrivere già quando la malattia stava ...