Simoncelli nel cuore | il ricordo di Marco indelebile a 7 anni dalla sua morte

sportfair

: RT @MMoretti24: Sono già passati 7 anni. Il ricordo di quella di quel ragazzo dalla folta chioma romagnola che si distingueva nel gruppo m… - BottaDavide : RT @MMoretti24: Sono già passati 7 anni. Il ricordo di quella di quel ragazzo dalla folta chioma romagnola che si distingueva nel gruppo m… - MMoretti24 : Sono già passati 7 anni. Il ricordo di quella di quel ragazzo dalla folta chioma romagnola che si distingueva nel… - Davidezack01 : 7 anni senza di te, 7 anni che ci manchi, 7 anni che ti portiamo nel cuore! Resterai sempre il nostro 5??8?? Ciao… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)ci ha lasciato 7fa: ildel pilota smuove le conoscenze di chi l’ha conosciuto ed amato in vita anche a distanza di tanto temposuaIndimenticabile. A 7della sua, avvenuta il 23 ottobre del 2011 a Sepang, tanti ricordano e rimpiangono il Sic. Il suo modo di fare scanzonato, il suo accento riminese e i suoi riccioli d’oro controvento rimangono impressi nella memoria di chi l’ha seguito sui circuiti di tutto il mondo e di chi in vita l’ha conosciuto ed amato. Le 25.000 persone accorse al suo funerale 7fa sono la dimostrazione dell’affetto che i tifosi e la gente comune hanno dimostrato nei confronti di un pilota morto troppo presto per dimostrare tutto il suo sconfinato talento e per riuscire a realizzare i suoi sogni sia nello sport, che nella vita. A 24...