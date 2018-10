Sicuri problemi per Fallout 76 al lancio | 150 ore di contenuti secondari

optimaitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Attraverso una nota ufficiale pubblicata su Twitter Bethesda ha fatto sapere che ritiene “spaventosa” la creazione di una versione solo online di76 perché si è posta le stesse domande di molti fan della serie.Nella nota infatti si legge che76 non può essere considerato come un gioco finito ma “una linea di partenza”, ma soprattutto garantisce che i giocatori riscontreranno nel corso dell’esperienza di gioco diversi "bug" e "spettacolari".Bethesda sostiene che alcuni di questi sono già noti “come le aree in cui le prestazioni devono migliorare con la presenza di molti giocatori. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovarli e dei vostri consigli su quello che è importante risolvere. Ne parleremo insieme, ora e dopo il".I fan di76 di certo non si aspettavano una beta priva di bug, ma il comunicato di Bethesda sembra un po’ preoccupante, ...