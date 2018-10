Sicurezza | a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto

Volley : Gioca Volley S3 in Sicurezza - il tour riparte da Torino : ' Purtroppo anche la cronaca dell'estate appena passata - ha dichiarato Alessandro Laschi, Responsabile Relazioni Esterne dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - è stata ...

Gioca volley S3 in Sicurezza – Si riparte da Torino : spettacolo alla Reggia di Venaria : Gioca volley S3 in sicurezza, il tour riparte da Torino: sarà festa grande alla Reggia di Venaria La pausa è finita: sabato 22 settembre “riscatta” l’ora di Gioca volley S3 in sicurezza. Dopo i grandi successi di Prato, Brescia e Cagliari, il tour della sicurezza ferroviaria, del divertimento e della pallavolo ripartirà da Torino e più precisamente dalla splendida Reggia di Venaria. Lo start di questo nuovo evento realizzato in ...