Sicilia | non si placa la ' guerra dello sfoglio' nelle Madonie | sindaci contro

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Antonio rischia di non partire per la Sicilia : Antonio rischia di non avere più la possibilità di correre in aiuto di Elena in Sicilia. Luca Spinelli teme di essere scoperto, a causa di un furto in casa di Elio Sermoneta.

Castelvetrano - il comune Siciliano dove il 65% degli abitanti non paga le tasse : "Non pago le tasse perché c'è crisi, però vorrei pagarle." Queste le parole di uno degli intervistati da Agnese Virgillito nel servizio di Stasera Italia , su Rete 4. Nel comune in provincia di ...

Sicilia. Ostruzionismo per il film documento “Franchitto – Io non ho paura” : Ostruzionismo in Sicilia contro il film “Franchitto – Io non ho paura” di cui è autore Franco Arcoraci. “Questo film non

Sicilia : scossa di terremoto (magnitudo 4.8) nel catanese. Non si segnalano feriti : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel catanese. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) segnala che è stato registrato un sima magnitudo 4.8 alle 2:34 locali. L'evento risulta localizzato a 1,9 chilometri a Sud di Santa Maria di Licodia. Segnalati danni a Biancavilla dove si è staccato il cornicione di una chiesa. L'allarme è scattato sui social prima ...

Sicilia : scossa di terremoto - magnitudo 4.8 - nel catanese. Non si segnalano feriti : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel catanese. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Ingv, segnala che è stato registrato un sima magnitudo 4.8 alle 2:34 locali. L'evento ...

Trasporto pubblico in Sicilia : "Far West - la Regione sborsa 156 milioni e non controlla" : Trasporto pubblico in Sicilia, Campo: e' un far West. La Regione sborsa 166 milioni e non controlla. Corse fantasma e orari difformi.

Maltempo in Sicilia - notte da lupi a Palermo : pioggia torrenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Sicilia - DUE ADULTI MORTI PER MORBILLO / Non erano vaccinati : interviene il ministro della sanità : Sono MORTI due ADULTI per MORBILLO in SICILIA, non erano vaccinati: sale purtroppo a sei il bilancio dei MORTI per questo tipo di patologia nel nostro paese. I vaccini diventano fondamentali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Morbillo - due morti in Sicilia. Il ministro Grillo : «L'obbligo non basta» : Il Morbillo ha ucciso altre due persone, portando a sei il bilancio totale delle vittime in Italia. I nuovi decessi segnalati riguardano due persone adulte e non vaccinate: una di 29 anni e...

Da ottobre il Manifesto non uscirà più in Sicilia e Sardegna : Il quotidiano il Manifesto da ottobre non uscirà più in Sicilia e in Sardegna, doveva aveva ripreso a essere disponibile in edicola soltanto a giugno. Le vendite delle copie evidentemente non sono state sufficienti a sostenere le spese di stampa The post Da ottobre il Manifesto non uscirà più in Sicilia e Sardegna appeared first on Il Post.

Morbillo - due nuovi casi mortali in Sicilia : non erano vaccinati - saliti a 6 i decessi : L'ultimo rapporto sulla malattia dell'Istituto Superiore di Sanità segnala due ulteriori decessi per Morbillo in Italia che fanno salire il totale per il 2018 a sei casi. Si tratta di una persona di 51 anni e na di 29, uno in provincia di Agrigento e uno in provincia di Caltanissetta, entrambi già gravemente a rischio. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 in Italia sono stati segnalati 2.248 casi di Morbillo.Continua a leggere

Morbillo - altri due morti in Sicilia : erano adulti (29 e 51 anni) non vaccinati - tutti i dettagli sul “dramma dell’ignoranza” : In tutta Italia, dall’inizio del 2018, i casi di Morbillo sono 2248, secondo un trend che fa registrare una diminuzione generale dei casi in tutto il Paese. L’ultimo bollettino della sorveglianza integrata Morbillo-rosolia, diffuso dall’Istituto superiore di sanità, registra però due morti fra pazienti adulti. Due persone di 29 e 51 anni, decedute in Sicilia, rispettivamente nei mesi di giugno e maggio, in prossimità del picco ...

Due morti per morbillo in Sicilia. Non erano vaccinati : Il ministro della Salute Giulia Grillo l'aveva detto che bisogna accettare le morti da morbillo: “Non puoi illudere la gente che non morirà nessuno. Dobbiamo essere realisti”. Per non fare morire nessuno, a dirla tutta, un modo c'è, ed è la vaccinazione. In alcuni stati membri dell’Unione europea, i

Regione Sicilia Miccichè contro Salvini : “Siamo i suoi servi ma non morirò razzista” : Miccichè il commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia e presidente dell’Assemblea regionale è intervenuto durante la convention azzurra in corso a Fiuggi “Per Forza Italia è un momento difficile. Siamo i servi di Salvini, continuiamo a far crescere la Lega e noi perdiamo voti al Nord. In compenso, se si fa l’analisi del voto, in alcune regioni del centro e in tutte quelle del Sud siamo sempre al 20 per cento”. ...