Sicilia | Musumeci | nuovo contratto integrativo regionale per forestali

Maltempo - il presidente Musumeci : “Sicilia in ginocchio - Roma ci aiuti” : “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - sopralluoghi Musumeci : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si rechera’ in alcune delle zone alluvionate nel Siracusano e nel Ragusano. Prosegue, nel frattempo – da parte dei tecnici della Protezione civile regionale e dei Comuni – il censimento dei danni nei territori colpiti dal Maltempo. Le ultime operazioni di soccorso hanno visto coinvolti elicotteri della Capitaneria di porto di Catania e dei Vigili del fuoco, per il recupero ...

Due gestori per gli aeroporti Siciliani : Musumeci ne discute con Tajani : La questione relativa alla gestione degli aeroporti siciliani approda a Bruxelles , dove il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci , si è recato per incontrare il presidente del Parlamento ...

Sicilia : Musumeci - quattro milioni euro per Scala Turchi e Riserva Cassibile : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - "La Scala dei Turchi e la Riserva di Cassibile potranno tornare presto al loro splendore, dopo anni di abbandono". Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di Commissario del governo nazionale contro il dissesto idrogeologico, com

Sicilia : Musumeci - da vertici teatri stabili arroganza e sgarbo istituzionale : Palermo, 13 ott. (AdnKronos) - "Ci sono i vertici di alcuni teatri stabili Siciliani, come quello di Catania e di Palermo, che sono convinti di potere fare a meno della Regione. Mi sarei aspettato un po' di umiltà da parte dei vertici che, una volta nominati, avrebbero avvertito la sensibilità, il g

Sicilia : Musumeci - ci sono funzionari regionali che sono dei criminali : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Ci sono dei funzionari regionali che si comportano da veri criminali. Io li manderei in galera". E' la denuncia, durissima, del Governatore Siciliano Nello Musumeci che, intervistato a Palermo nel corso della manifestazione 'Panorama d'Italia', ha criticato il comport

Sicilia : Musumeci - prima Regione andava sui giornali solo per offrire spettacolo : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "La Regione Siciliana oggi va sulla stampa per dire che cresce la buona reputazione della Sicilia, mentre prima finiva sui giornali solo solo per offrire spettacolo. I 13 mila dipendenti hanno capito che la musica sta cambiando". Lo ha detto il Presidente della Regione

Sicilia : Musumeci - quattro milioni euro per valorizzazione Mozia : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Al via i primi due lotti di lavori di riqualificazione ambientale, restauro archeologico e valorizzazione dell'Isola di Mozia, nella laguna dello Stagnone a Marsala. Nuovi percorsi di visita e miglioramento di quelli esistenti, sistemazione del verde e degli arredi est

Terremoto Catania - nuova scossa M 2.0 dopo sisma M 4.8/ Ultime notizie e danni in Sicilia : allarme di Musumeci : Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:08:00 GMT)

Terremoto Sicilia - scossa nel Catanese : il presidente Musumeci - “pochi contusi e chiusi 2 edifici sacri” : “Sto seguendo costantemente, attraverso la Protezione civile regionale che si e’ subito attivata, il lavoro di ricognizione che si svolge nell’area etnea a seguito della scossa di Terremoto della scorsa notte. Dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne pochi contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. E’ stata disposta la momentanea chiusura di due ...

Periferie : AnciSicilia - Musumeci impugni decreto davanti a Consulta : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - L'AnciSicilia chiede al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, di impugnare il decreto legge 91/2018, il cosiddetto 'Bando Periferie', dinanzi alla Corte costituzionale e offre il proprio supporto ai Comuni interessati nel proporre impugnativa in sede ammin