Sicilia | 25 mln per riconversione industriale Gela | accordo al Mise 2

Sicilia : 25 mln per riconversione industriale Gela - accordo al Mise : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - Firmato oggi a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, l’accordo di programma per l’attuazione del 'Progetto di riconversione e riqualificazione industriale' (Prri) dell’area di crisi industriale complessa di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’acco

Musei : in Sicilia verso digitalizzazione - Regione stanzia 1 - 9 mln : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Quasi due milioni di euro per la digitalizzazione del patrimonio museale Siciliano. Nell'Isola ci sono opere d’arte magnifiche che a volte è complicato poter ammirare, capolavori che meriterebbero un vasto pubblico e sono, invece, alla portata di pochi. E’ per il deside

Sicilia : Regione accelera su digitale - 106 mln per banda ultra larga nel 2018 (2) : (AdnKronos) - A coordinare gli interventi e le missioni di Agenda digitale Siciliana è l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, guidata da Maurizio Pirillo, con la supervisione dell’esperto dell’assessore all’Economia in materia informatica, Serafino Sorrenti. "Dopo la prima accelerazione

Sicilia : Regione accelera su digitale - 106 mln per banda ultra larga nel 2018 : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - banda ultra larga, data center regionale, digitalizzazione dei musei, sportello digitale del cittadino, cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico. La Regione Siciliana accelera sull’Agenda digitale Siciliana, impegnando 106 milioni di euro già nel 2018, su un c

Mafia : confiscati oltre 150 mln a editore 'La Sicilia' Ciancio : Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati all'86enne editore del quotidiano "la Sicilia" di Catania, Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore attivo anche nel campo immobiliare e sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antiMafia ed emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, colpisce conti ...

Sicilia : restyling parchi Cava d'Ispica e Camarina - lavori per 6 mln di euro : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Via ai lavori di riqualificazione di due fra i siti archeologici di maggiore prestigio in Sicilia. Si tratta dei parchi di Cava d'Ispica e di Camarina, entrambi in provincia di Ragusa, che saranno oggetto di differenti lavori, per un totale di sei milioni di euro, che

Sicilia : restyling parchi Cava d'Ispica e Camarina - lavori per 6 mln di euro (2) : (AdnKronos) - Appaltati anche un nuovo allestimento multimediale del museo archeologico e un restyling degli spazi espositivi. Sarà creato anche un sistema di realtà aumentata per dispositivi mobili che consentirà al visitatore di ricevere informazioni didattico-scientifiche relative ai punti di int

Vino - la Doc Sicilia raggiunge i 50 mln di bottiglie in 7 mesi : Roma, 12 set., askanews, - La Doc Sicilia ha raggiunto, nei primi sette mesi del 2018, la quota di 50 milioni di bottiglie, con un aumento del 154% rispetto allo stesso periodo del 2017. Un traguardo ...