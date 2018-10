Si tuffa nel sottopasso allagato e salva donna bloccata in auto

Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso : si tuffa e salva donna. «Non sono un eroe ma sembrava un film» : Vede un'Auto sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua, la donna alla guida che picchia contro il vetro. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che, a...

Automobile sommersa nel sottopasso allagato : uomo si tuffa e salva donna a Francavilla al Mare : Vede un'auto sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua, la donna alla guida che picchia contro il vetro. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che, a Francavilla al Mare (Chieti), intorno alle 14 ha salvato la signora da annegamento certo. "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe" anche se, racconta all'ANSA, "mi è sembrato di vedere un film". Poi ha atteso l'arrivo del 118 ...

