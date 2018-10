Si schianta contro l’albero e l’auto si incendia | 24enne salvato dai vigili del fuoco

Furgone si schianta contro le barriere lungo la A18 - un morto e un ferito grave : Fonte: lasicilia.it , https://www.lasicilia.it/news/cronaca/195366/Furgone-si-schianta-contro-le-barriere-lungo-la-a18-un-morto-e-un-ferito-grave.html, catania , messina , Sicilia Furgone si schianta ...

Bus diretto ad Assisi carico di studenti si schianta contro un pilone - un morto : L'autobus era diretto ad Assisi per un pellegrinaggio: una ragazza di 26 anni che accompagnava gli studenti insieme a due sacerdoti ha perso la vita.Continua a leggere

Il portiere si schianta contro il palo e perde i sensi - Coates gli salva la vita : In Portogallo durante la partita di campionato contro il Portimonense il portiere dello Sporting Lisbona, Romain Salin, ha sbattuto la testa sul palo mentre stava parando un tiro. L'estremo difensore ...

Aosta - perde il controllo dell’auto e si schianta sull’autostrada A5 : 2 morti : In un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A5 hanno perso la vita due persone, Carmine Cervone, di 48 anni, e Adele Moramarco, di 52 anni. Viaggiavano in direzione di Aosta su una Fiat Punto che, 2,5 chilometri prima del casello di Nus, è uscita dalla carreggiata e ha impattato contro il guardrail laterale.Continua a leggere

Il ministro Savona : “L’Unione europea rischia di andare a schiantarsi contro un iceberg” : "Dicono che il 2,4% di deficit sia troppo? Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che inizia a diventare cautelativa e con il rallentamento della crescita internazionale? L'Unione europea tiene il pilota automatico in questa situazione, allora se rischia di andare contro un iceberg continua a tenere il pilota automatico?", ha dichiarato il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona.Continua a leggere

Animali - singolare fenomeno : uccelli “ubriachi” si schiantano contro case e auto : singolare fenomeno in Minnesota (USA): nella località di Gilbert diversi esemplari di uccelli apparentemente “ubriachi“, volano senza riuscire a mantenere la rotta, e si schiantano contro finestre e parabrezza. Dietro allo strano comportamento ci sarebbe un motivo ben preciso: sembra che i volatili si siano nutriti di bacche in stato di fermentazione, in tale stato a causa di una gelata arrivata troppo presto in autunno. Secondo gli ...

Si schianta contro un muretto : era ubriaco alle 7 del mattino : Si era messo alla guida dopo aver assunto dell'alcol il giovane 21enne che lo scorso 1° ottobre è finito fuori strada tra Cavaglià e Santhià.

Piano di Sorrento - auto si schianta contro villa Fondi : ferito il conducente : Piano DI Sorrento - Era alla guida della sua utilitaria, quando ne ha improvvisamente perso il controllo. A quel punto, l'impatto è stato inevitabile: si è schiantato contro il muro di villa Fondi ...

Perde il controllo della moto e si schianta : morto giovane cuoco : Alberto Carrella, di 23 anni, è andato a finire contro un'altra auto. L'incidente è avvenuto a Palma Campania, in provincia...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Nedovic schianta Brescia - Milano vola in finale contro Torino : L’Olimpia Milano è la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2018. La squadra di Simone Piangiani ha sconfitto la Germani Basket Brescia per 81-59 e domani affronterà la Fiat Torino, che nel pomeriggio aveva battuto la Dolomiti Energia Trentino. Mattatore della serata Nemanja Nedovic, che bagna il suo esordio ufficiale con la nuova maglia con una prestazione da 23 punti e con 6/8 da tre punti (record nella manifestazione eguagliato). ...

La mamma si schianta contro un bus : bimba uccisa dal tablet col quale stava giocando : La tragedia è avvenuta a Vilanova de Arousa, una città nel nord-ovest della Spagna. La 26enne è finita contro un autobus scolastico che aveva frenato per evitare due macchine ferme in strade per un altro incidente. L'impatto è stato fatale per la piccolina.Continua a leggere

Palermo - tenta di evitare un cane con lo scooter : 34enne si schianta contro un palo : Incidente stradale domenica sera a Palermo, dove un trentaquattrenne in sella al suo scooter è finito contro un palo sembra per evitare di travolgere un cane che stava attraversando la strada. L’uomo, aiutato da alcune persone testimoni dell’accaduto, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Bordighera. Incidente choc sull’Aurelia. Auto si schianta contro un bus : morti due coniugi : Sono i coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, e Germana Andreetto, 59 anni, le vittime del drammatico Incidente stradale avvenuto verso le 12,30 sulla strada statale Aurelia. L'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della Fiat Punto, forse in una manovra di sorpasso, andando a schiantarsi contro l’Autobus.Continua a leggere

Padova - perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo : morto 33enne : Un uomo di trentatre anni, Andrea Scapin, di Piazzola sul Brenta, è morto in un incidente stradale nella provincia di Padova. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’utilitaria su cui viaggiava ha iniziato improvvisamente a sbandare, schiantandosi contro un palo del telefono e terminando la sua corsa addosso a una rete ai margini della sede stradale.Continua a leggere