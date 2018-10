Si ribalta con la motoape | morto 70enne

Parma - auto con tre giovani si ribalta : Anna muore a 16 anni sulla strada : La vittima è la giovane Anna Pallini, originaria di Traversetolo, che stava viaggiando nell'utilitaria guidata dal fratello appena maggiorenne. Feriti e ricoverati in ospedale il 18enne al volante della vettura e un altro ragazzo di 17 anni loro amico. L'auto su cui i tre viaggiavano ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e concludendo la sua corsa con un violento impatto contro il guardrail.Continua a leggere

Nba risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

Si ribalta con il camion e rimane incastrato - estratto dai vigili del fuoco : I sanitari del 118 e il camion ribaltato Si è ribaltato con il camion ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. E' accaduto nel pomeriggio del 16 ottobre in località Casaldrino di Corte Brugnatella. A ...

Si ribalta un tir con migranti a bordo. Sono 19 i morti : Almeno 19 persone, tra cui diversi bambini, Sono morti in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. Undici le persone ...

Turchia - si ribalta tir con migranti : 19 morti e 11 feriti/ Video ultime notizie : tragedia avvenuta a Smirne : Turchia, tir con migranti precipita nel fiume: 19 morti. ultime notizie, tra le vittime anche dei bambini: il veicolo stava viaggiando verso Izmir, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Si ribalta tir con migranti - 19 morti : ANSA, - ISTANBUL, 14 OTT - Almeno 19 persone, tra cui diversi bambini, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...

Incidente choc sulla provinciale 162 : mezzi ribaltati - illesi i conducenti : Grave Incidente fortunatamente senza conseguenze, a causa della forte pioggia che ha battuto questa notte e nelle prime ore della mattinata la provincia di Napoli, sulla strada provinciale 162 ...

Roma - schianto vicino all'Olimpico : auto perde il controllo e si ribalta : schianto in viale dello stadio Olimpico. Coinvolte due macchine. Un'auto ha perso il controllo della strada e si è ribaltata. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto uomini della ...

Si ribalta col trattore - ferito il conducente - Cronaca dal nord ovest : I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi intorno alle 12, a San Francesco al campo , TO, , per un incidente stradale di un mezzo agricolo. Per un'errata manovra un trattore con ...

GR : si ribalta con quad - ferito 43enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia travolgente - ribaltata la Turchia 3-0! Le azzurre continuano a vincere : L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase. A Sapporo (Giappone) le ragazze ...

Ambulanza con ferito in emergenza a bordo si ribalta dopo scontro : Un'Ambulanza 118 è rimasta coinvolta in un incidente oggi, sabato 29 settembre, alle ore 17,45 circa sulla statale 26. dopo aver impattato con un'altra auto, il mezzo di soccorso si è ribaltato, nel ...

San Michele - trattore si ribalta : salvo il conducente : SAN Michele. Una persona è rimasta ferita stamane nel ribaltamento di un trattore a San Michele. E' successo poco prima delle 11.30. trattore si ribalta a San Michele, salvo il conducente E' successo ...