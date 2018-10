Shocktober Sale | numerosi sconti sui titoli in digitale per Xbox One

surface-phone

(Di martedì 23 ottobre 2018) Come di consuetudine ad ogni festività, anche in occasione di Halloween Microsoft ha avviato una nuova campagna diriguardanti iinperOne e360. Le offerte sono a partire da oggi disponibili sul Microsoft Store italiano con delle promozioni che raggiungono addirittura il 50%. Nella lista completa, che potete osservare cliccando su questo indirizzo, troviamo giochi piuttosto importanti fra cui: State of Decay 2 29,99 € 19,49 € State of Decay 2 (29,99 € 19,49 €, Windows Store) → Gears of War 4 39,99 € 15,99 € Gears of War 4 (39,99 € 15,99 €, Windows Store) → Dying Light 29,99 € 15,00 € Dying Light (29,99 € 15,00 €, Windows Store) → We Happy Few Digital Deluxe 94,99 € 75,99 € We Happy Few (69,99 € 52,49 €, Windows Store) → Sea of Thieves 69,99 € 45,49 € Sea of Thieves (69,99 € 45,49 €, Windows Store) ...