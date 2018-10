Shakhtar-Manchester City Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Probabili Formazioni Shakhtar Donetsk vs Manchester City - UEFA Champions League 23-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Shakhtar-Manchester City, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Un cambio negli ucraini; Cityzens ancora senza De Bruyne.La 3^giornata del Gruppo F della UEFA Champions League mette di fronte al Metalist Stadium i padroni di casa dello Shakhtar Donetsk e il Manchester City.Come arrivano Shakhtar e Manchester City?I padroni di casa sono tornati a vincere in campionato nell’ultima giornata contro il Desna ...