Serie A Parma | lombalgia per Inglese | solo terapie

Diretta Serie A - la decima giornata su Dazn e Sky : si parte con Atalanta-Parma : Una volta archiviato questo turno di campionato [VIDEO], la concentrazione sara' volta alla decima giornata di Serie A che si disputera' il prossimo weekend tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Sara' un turno spettacolare con due big-match in programma: Napoli-Roma e Lazio-Inter. Come al solito, il 70% delle partite verra' trasmesso su Sky mentre il restante 30% su Dazn. Tutte le gare saranno visibili sia in streaming che in televisione. Serie A ...

Video/ Parma Lazio (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Parma Lazio (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Immobile e Correa decidono il match!.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Serie A - Parma-Lazio 0-2 : il tabellino : Parma-Lazio 0-2 - Primo tempo 0-0 MARCATORI : Immobile 36' s.t., L,, Correa 49' s.t., L, PARMA, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, Rigoni; Di Gaudio, 22' s.t. ...

Highlights Serie A : Parma-Lazio 0-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Al Tardini di Parma va in scena l’ultima gara delle 15 del nono turno di Serie A tra Parma e Lazio. PARMA – Due vittorie consecutive con Empoli e Genoa danno la carica giusta agli emiliani per affrontare la formazione di Simone Inzaghi. Inglese e Di Gaudio dovranno riuscire nell’impresa di sfondare il muro biancoceleste. […] L'articolo Highlights Serie A: Parma-Lazio 0-2. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Per fare punti dovremo essere squadra» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa . Il tecnico emiliano parla alla vigilia della difficile gara contro la Lazio . Sul momento dei ducali: " La squadra penso che sia in una ...

Serie A - crescita social : boom di Spal e Parma - la Juve non si ferma : 'Effetto Ronaldo', ma non solo. La Serie A, social network alla mano, è il campionato del momento. A testimoniarlo è un report di IQUII Sport, che ha analizzato la crescita del nostro calcio e dei club italiani nell'ultimo mese. Ebbene, i dati in questo senso sono significativi: la Serie A è il campionato europeo che, in percentuale, ...

Serie A Parma - Bastoni e Deiola in gruppo. Ancora a parte Gervinho e Grassi : Parma - I ducali sono tornati ad allenarsi a Collecchio, in vista dell'impegno contro la Lazio, con una doppia seduta d'allenamento. Agli ordini di D'Aversa la squadra ha svolto questa mattina ...

Serie A Parma - Inglese prenota una maglia per la Lazio : Parma - Anche alla vigilia di Parma - Lazio Roberto D'Aversa deve fare i conti con una lunga, per non dire lunghissima, lista di giocatori indisponibili. L'unico sorriso è il ritorno a disposizione di ...

Serie A Parma - terapie e differenziato per Gervinho e Grassi : Parma - I gialloblu sono tornati ad allenarsi a Collecchio, sotto lo sguardo vigile del tecnico Roberto D'Aversa , per preparare il prossimo impegno di campionato al Tardini, contro la Lazio . Nella ...

Serie A Parma - Calaiò : «Tornerò in campo. Non so se con questa maglia o un'altra» : Parma - Estate turbolenta quella di Emanuele Calaiò , che lo ha visto squalificato per il caso degli sms inviati ai giocatori dello Spezia prima della partita contro i liguri: " Ho tanti stimoli, ...

Serie A Parma - Siligardi : «Continuando così ci salveremo» : Parma - In estate non faceva parte del progetto tecnico del Parma . Domenica scorsa è stato tra i principali protagonisti della bella vittoria esterna sul Genoa . Luca Siligardi ha deciso di rimanere ...

Biglietti Parma-Lazio : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Parma e Lazio, in programma domenica 21 settembre alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i ducali, a quota 13, ed i biancocelesti, a quota 15, in una sfida che vuole rilanciare le ambizioni degli uomini di Simone Inzaghi. Il Parma in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un ...

Parma - D’Aversa frena l’entusiasmo : “Serie A difficile - dobbiamo salvarci” : E’ tornato a parlare Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma lo ha fatto concedendosi a La Gazzetta dello Sport, parlando del buon momento della sua squadra, ma chiedendo i suoi di mantenere i piedi per terra. D’Aversa ha infatti detto la sua sulla classifica: “L’impatto con la Serie A è stato complicato ma affascinante. Rispetto […] L'articolo Parma, D’Aversa frena l’entusiasmo: “Serie A ...