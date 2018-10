Serie A | Napoli-Roma | partita in diretta domenica 28 ottobre su Sky

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il, dopo lain casa del Paris Saint-Germain in Champions League VIDEO, affrontera' un altro impegno ostico nel weekend, quello valido per la 10ª giornata diA. L'appuntamentole vedra' impegnati i ragazzi di Carlo Ancelotti sfidare laallo stadio San Paolo. Il match sara' disputato282018 alle ore 20.30. A trasmettere latv sara' Sky, che proporra' anche il servizio di streaming ai soli abbonati attraverso l’app di Sky Go. Detto ciò, i padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta a Udine per 0-3 ed hanno accorciato in classifica, approfittando del pareggio della Juventus contro il Genoa: il gap si è così ridotto a 4 punti dalla capolista. Non è andata bene invece ai ragazzi di Eusebio Di Francesco, sconfitti dalla Spal tra le mura amiche per 0-2. I giallorossi hanno perso ulteriore terreno e si sono visti ...