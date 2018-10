Serie A | Giudice Sportivo | solo due calciatori squalificati | punito anche un dirigente

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : SQUALIFICHE Serie C- Il giudice sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 15 Ottobre 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 13 E 14 OTTOBRE 2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: SOCIETA’ AMMENDA € 1.500,00 ALBINOLEFFE ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata per Schiavi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione ...

Serie A - il responso del giudice sportivo : multa per Correa : La Lega Calcio, tramite un comunicato, ha reso noto il responso del giudice sportivo riguardo gli squalificati nell’ultima giornata di campionato. Due giocatori sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta del terzino brasiliano Rogerio, espulso in occasione di Napoli-Sassuolo, e del difensore della SPAL Felipe che è stato ammonito contro l’Inter ed era già diffidato. […] L'articolo Serie A, il responso del ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il Sostituto giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara ...

Giudice Serie A : un turno a Mario Rui : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Un turno di squalifica è stato inflitto dal Giudice sportivo della Serie A a Mario Rui del Napoli, espulso sabato nel match di Torino contro la Juve. Cinque mila euro di multa ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimento nei confronti di Gasperini : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di ...

Serie A - il giudice sportivo : Piatek multato per simulazione - la Roma per i fumogeni : Sesta giornata ufficialmente passata agli atti, dopo il comunicato del giudice sportivo. Nessuna squalifica adottata per il prossimo turno di campionato, che si aprirà domani con il derby di Roma, la ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimento nei confronti di Piatek : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 ...

Bufera in Serie B e Serie C : nuovi provvedimenti del giudice sportivo - deferiti 4 club per irregolarità - pronti degli incredibili stravolgimenti [NOMI e DETTAGLI] : Serie B E Serie C NEL CAOS- Divampa una nuova Bufera nei cadetti e nella Lega Pro. La Procura Federale ha deciso di deferire al Tribunale Federale, quattro società a causa di irregolarità amministrative. Si tratta di un club di Serie B e di tre di Serie C (Lecce, Lucchese, Trapani e Monopoli). A comunicarlo è stata la FIGC attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimenti nei confronti di Inter e Genoa : Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa ...

Calcio - Giudice Sportivo Serie A : quattro giornate a Douglas Costa - Giampiero Gasperini squalificato per bestemmia : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A di Calcio, dopo la quarta giornata del massimo campionato italiano: c’era grande attesa per il caso Douglas Costa, non solo per lo sputo nei confronti di Federico Di Francesco, ma anche per la segnalazione della Procura Federale per un gomito alto nei confronti dello stesso. Sono quattro le giornate di squalifica rimediate da Douglas Costa, calciatore della Juventus, “per ...

Serie B - nessuna squalifica dal Giudice Sportivo : MILANO - Nessuno squalificato da parte del Giudice Sportivo dopo le gare della terza giornata di andata. Solamente delle ammende, di mille euro,, per le ammonzioni di Maurizio Domizzi del Venezia e ...

Serie B - il giudice sportivo : Cosenza-Verona 0-3 : TORINO - Il giudice sportivo Emilio Battaglia si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1° settembre tra Cosenza e Verona , non disputata a causa delle condizioni del terreno di gioco ...