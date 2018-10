Serie A | ecco gli squalificati | un turno per “espressione blasfema” a dirigente Milan

Homecoming - ecco il trailer della Serie con Julia Roberts : La colonna sonora del nuovo trailer di Homecoming, la serie Amazon Prime Video con protagonista Julia Roberts, evidenzia già qual è l’atmosfera principale di questa nuova produzione: un thriller psicologico dal ritmo sincopato e incessante. Nel nuovo video di anticipazione, infatti, capiamo meglio di cosa tratta la serie diretta dal creatore di Mr Robot, Sam Esmail. Ai giorni nostri, infatti, Roberts, al suo debutto in un titolo ...

Opel e RAI insieme per “I Bastardi di Pizzofalcone” : ecco i modelli presenti nella Serie : Torna l’ispettore Lojacono nella seconda serie e di nuovo si affianca ad Opel: i modelli Opel Insignia, Grandland X e Astra, al servizio dei “Bastardi” I romanzi di Maurizio de Giovanni, scrittore brillante e raffinato dallo stile forte e particolarmente creativo, sono stati l’ispirazione per una delle fiction RAI di maggior successo delle ultime stagioni. Compagni di viaggio dei protagonisti, per il secondo anno consecutivo, i modelli ...

Consigli Fantacalcio Serie A / 9^ giornata : le difese meno battute - ecco chi schierare : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9^ giornata. ecco chi schierare secondo noi nel nono turno del massimo campionato (20-21-22 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:59:00 GMT)

Fideiussioni Serie C - ecco l’esito dei ricorsi! : Fideiussioni Serie C – “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha accolto i ricorsi riuniti con richiesta di misura cautelare anticipata da parte delle società Matera, Reggina, Pro Piacenza e Cuneo e per l’effetto annulla, nella parte impugnata, la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al Com. Uff n. 59 del 30.08.2018 e il Com. Uff. n. 91/L del 30.08.2018 della Lega Pro”. Un grosso sospiro di ...

Serie A - campionato più spettacolare ed incerto : si pensa alla rivoluzione - ecco come cambierebbe con l’introduzione dei playoff scudetto : Il campionato di Serie A sta per entrare già nella fase importante, le prime giornate hanno regalato emozioni e colpi di scena e per il futuro potrebbe andare in scena una clamorosa rivoluzione. “I playoff per lo scudetto sono il mio sogno. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresca in misura esponenziale”, sono le parole rilasciate nelle ultime ore dal futuro presidente della FIGC ...

Serie A – Dopo la sosta per le nazionali si torna in campo : ecco le quote William Hill : Lo spettacolo della Serie A torna in campo Dopo la sosta per le nazionali: ecco le migliori quote William Hill per i match della 9ª giornata Le Migliori quote di William Hill nelle giornate di campionato tornano Dopo la pausa per la nazionale per il nono appuntamento con la Serie A. Il bookmaker – in gioco dal 1934 – è pronto a dare il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. La Roma aprirà le danze ...

Serie A L'Empoli si allena : ecco chi non ci sarà contro il Frosinone : L'Empoli continua a preparare la sfida contro il Frosinone in programma domenica allo stadio 'Stirpe' alle 12.30. Gli azzurri hanno lavorato nel pomeriggio, anche contro i ciociari dovrebbero scendere ...

Serie A - nona giornata : ecco le quote Better : Torna la Serie A dopo le due partite della nazionale italiana. La nona giornata si articolerà in tre giorni. ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le dieci sfide. Tre partite si giocheranno sabato: le prime due in classifica, la Juventus (a 1,20) in casa e il Napoli (a 1,60) in trasferta, partiranno con i favori del pronostico rispettivamente contro il Genoa (a 14,00) che ripresenterà in panchina Juric al posto ...

Serie A - la rivoluzione di Gravina : che spettacolo i playoff scudetto! Ecco come cambierebbe il campionato : L’inserimento dei playoff scudetto in Serie A sta già facendo molto discutere, sarebbe uno spettacolo pazzesco, proprio come in Champions League e nella NBA “I playoff per lo Scudetto sono il mio sogno. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresca in misura esponenziale”. Questa frase del futuro presidente della FIGC Gravina, accende il dibattito su un argomento molto ...

Serie C - ecco i deferimenti : campionato verso clamorosi ribaltoni e possibili esclusioni [NOMI e DETTAGLI] : In arrivo clamorosi ribaltoni che riguardano il campionato di Serie C, caos sempre più evidente per quanto riguarda la terza categoria nel torneo italiano. Secondo le ultime indiscrezioni il Procuratore federale ha deferito al TFN l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese, il segretario Giuseppe D’Aniello per aver violato i doveri di lealtà sportiva e correttezza per aver depositato una fideiussione considerata falsa. A titolo ...

Watchmen - ecco la prima immagine della Serie Hbo : Dopo mesi di indiscrezioni, supposizioni e anche qualche polemica, arriva la prima immagine di Watchmen, l’adattamento seriale che la Hbo sta producendo a partire dal fumetto classico di Alan Moore e Dave Gibbons. Del progetto si occuperà Damon Lindelof, già uno degli autori di Lost e creatore di The Leftovers. Alla serie tv è dedicato un nuovo account Instagram su cui si può vedere una prima foto animata, sebbene piuttosto criptica. ...

Le notizie del giorno – Terremoto in Serie A - accuse di frode sportiva : ecco la squadra nei guai! : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, nella serata di ieri è andata in scena la gara di Nations League tra Polonia ed Italia, importante successo della squadra di Roberto Mancini grazie ad una rete di Biraghi ed adesso gli Azzurri avranno la possibilità di sorpassare il Portogallo nel prossimo scontro diretto. Ma nelle ultime ore caos in Serie A, sono arrivate pesanti accuse nei confronti di un club ...

Serie B : ecco gli anticipi e i posticipi delle gare di campionato in programma dalla 13a alla 16a giornata? : ecco gli anticipi e i posticipi delle gare di campionato di Serie B in programma dalla 13a alla 16a giornata? anticipi E posticipi 13a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 23 novembre 2018 ore 21.00 H. VERONA – PALERMO Sabato 24 novembre 2018 ore 18.00 BENEVENTO – PERUGIA Domenica 25 novembre 2018 ore 15.00 SPEZIA – FOGGIA ore 15.00 PESCARA – ASCOLI Domenica 25 novembre 2018 ore 21.00 LECCE – CREMONESE Lunedì 26 ...

Rugby - in campo la Serie A maschile e femminile : ecco tutti i risultati di giornata : Tante le partite disputate oggi nella serie A maschile e femminile di Rugby, ecco tutti i risultati Quattro vittorie e un pareggio nella prima giornata del Girone 1 del Campionato Italiano di serie A. Successi con bonus per ASR Milano, Cus Genova e Cus Torino rispettivamente su TKGroup Rugby Torino, Cus Milano e Pro Recco. Esordio con vittoria per il Biella che batte 24-17 l’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Pareggio 29-29 tra ...