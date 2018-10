Serie A | due calciatori squalificati per un turno

Serie A - Giudice Sportivo : solo due calciatori squalificati - punito anche un dirigente : La nona giornata di Serie A appena conclusa non porta con sé numerose sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Infatti, sono soltanto due i calciatori di Serie A squalificati per il prossimo turno di campionato, entrambi espulsi nei rispettivi match: il portiere della SPAL Vanja Milinkovic-Savic, che ha ricevuto un doppio giallo nella gara dell’Olimpico contro la Roma, e il difensore del ChievoVerona Federico Barba, anch’egli ...

Ripescaggi Serie B live - sentenza Tar : clamoroso colpo di scena - svolta in arrivo per due club - novità anche in Serie C [AGGIORNAMENTI e VIDEO] : Ripescaggi Serie B – E’ un caos senza precedenti, clamoroso quanto sta succedendo negli ultimi mesi per il campionato di Serie B, una situazione paradossale che di conseguenza ha portato ripercussioni anche al campionato di Serie C. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere ...

Luke Cage - cancellata la Serie dopo due stagioni : I fan dell’universo Marvel-Netflix si stavano ancora riprendendo dalla notizia della cancellazione di Iron Fist, quando è arrivata un’ulteriore doccia fredda: la piattaforma di streaming ha infatti deciso di staccare la spina anche a Luke Cage. La serie con protagonista Mike Colter, che interpretava il supereroe dalla pelle indistruttibile che difendeva il quartiere di Harlem, non andrà dunque oltre le due stagioni già diffuse. La ...

Serie A - la moviola della 9ª Giornata : giusto annullare i due gol nel derby. A Nainggolan manca un giallo : L'arbitro Guida a colloquio con Icardi nel derby. Ansa Var protagonista a San Siro: l'arbitro Guida attende che l'ausilio della tecnologia confermi il fuorigioco sull'azione del gol al 12'. Check di ...

Rugby - Serie A : Alghero prima in classifica dopo due giornate : Entrando nello specifico della cronaca della gara di ieri questa si potrebbe accostare al personaggio del dottor Jekyll e Mister Hyde, ovvero un incontro a due facce come definito anche dallo stesso ...

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 0-0) streaming video tv Rai : palla a due! (Serie A basket) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:15:00 GMT)

DIRETTA / Brindisi Sassari (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaPentassuglia, valida per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:42:00 GMT)

DIRETTA / Treviso Fortitudo Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A2) : DIRETTA Treviso Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Est (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Hockey pista - Serie A1 maschile : solo due partite disputate - vincono : Terza giornata spezzatino nella Serie A1 di Hockey pista maschile, con appena due gare disputate nel sabato, mentre saranno ben tre quelle di martedì e altre due si giocheranno invece nella giornata di mercoledì. Iniziamo allora il nostro mini-recap dal successo per 4-0 del GSH Trissino sul Vercelli. Ottima presentazione quella dei veneti, che si portano subito sul doppio vantaggio con le reti di Ferran Formatje e Diego Nicoletti. Con i ...

DIRETTA / Biella Virtus Roma (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due - via! (basket Serie A2) : DIRETTA Biella Virtus Roma info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Ovest (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:06:00 GMT)

DIRETTA / Cremona Cantù (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due - via! (basket Serie A) : DIRETTA Cremona Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRadi ed è valida per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:04:00 GMT)

Probabili formazioni / Inter Milan : Lautaro e Cutrone - i due joliy. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Milan: la Diretta tv, l’orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia del derby, partita di Serie A per la 9^ giornata(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:57:00 GMT)

Serie B : il Brescia rimonta due gol al Cittadella - cade il Carpi : TORINO - Riparte la caccia al Pescara in Serie B , irraggiungibile in questa giornata di campionato, al netto del 3-1 rifilato allo Spezia all' Alberto Picco del capoluogo di provincia ligure. La ...

Luke Cage e Iron Fist - Netflix cancella le due Serie tv dopo forti contrasti con Marvel : Netflix è cresciuta in tutto il mondo su alcune certezze. House of Cards e Orange is the New Black le sue prime serie tv originali capaci di conquistare pubblico e critica, poi è arrivato l'accordo con Marvel per le produzioni sui Difensori e le quattro serie tv su Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage, prodotti capaci di portare sulla piattaforma il pubblico di appassionati di fumetti e non solo.Oggi nel giro di poche settimane ...