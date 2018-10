Sergio Mattarella | manovra | ' Un dovere per tutti i governo tenere i conti in ordine' E

'Sergio Mattarella ha troppo potere'. Conte telefona a Mattarella e si scusa per Grillo : ' Il capo dello Stato ha troppi poteri, dobbiamo toglierglieli ' aveva strillato domenica al Circo Massimo Beppe Grillo , subito applaudito dai fedelissimi 5 Stelle accorsi a Roma. Era il gran ritorno ...

Sergio Mattarella - Roberto Fico e il Pd - il retroscena dalla pancia della Lega : il piano osceno : 'Siamo noi a essere temuti a Roma come a Bruxelles , non i Cinque Stelle'. Matteo Salvini ha una sola certezza: i burocrati dell'Unione europea vogliono far fuori solo la Lega . Per il resto, chiunque ...

Realizzato un annullo in occasione della visita a Pontedera del Capo dello Stato - Sergio Mattarella : Poste Italiane celebra con un annullo filatelico la memoria di Giovanni Gronchi. L’iniziativa filatelica è stata realizzata in occasione della visita

Sergio Mattarella - MONITO AL GOVERNO/ Da Pontedera omaggio a Gronchi : “Presidente garante della Carta” : MATTARELLA a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il GOVERNO, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Sergio Mattarella - attacco senza precedenti al governo : 'Serve senso di responsabilità dalla politica' : 'Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una ...

Sergio Mattarella - il retroscena : la richiesta ai ministri di modificare le depenalizzazioni : Sergio Mattarella ha bacchettato gli uffici ministeriali. Nel decreto infatti c'è la bozza della ' dichiarazione integrativa ' con cui si potranno far emergere somme non dichiarate nel limite di 100 ...

Luigi Di Maio avverte Sergio Mattarella : 'Giancarlo Giorgetti non ci rappresenta' - gli insulti al leghista : Dopo qualche mese di tregua armata è riesplosa la guerra tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti. 'Di Maio non conta più un cazzo ', aveva detto il sottosegretario alla presidenza a maggio durante i ...

Sergio Mattarella : "Avanti con politiche di sostegno a quanti vivono in povertà - ma investire su abilità e formazione" : Nell'Italia che dibatte come ridurre i livelli di indigenza della popolazione, con il Governo che propone il reddito di cittadinanza promettendo addirittura di "abolire la povertà", il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede di proseguire nelle politiche di sostegno, puntando sulla formazione."In Italia sia i casi di povertà assoluta, sia i casi di povertà relativa sono aumentati. Per questo è ...

Sergio Mattarella - la lezione a Luigi Di Maio dopo la fesseria su Bankitalia : Sergio Mattarella sgancia un siluro contro i grillini. Il presidente della Repubblica, infatti, ha sottolineato come le autorità indipendenti prescindono dalle scelte politiche 'a garanzia di tutti'. ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

