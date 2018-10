Senatori M5s ritirano emendamenti a ddl legittima difesa

Decreto Salvini in Aula - malumori tra i Senatori M5s : “Una bomba sociale. Fiducia? Sarebbe uno schiaffo” : “Una bomba sociale”. “Non è sicuramente anima 5 stelle ed è indigesto per molti”. “E’ in contrapposizione con il nostro programma”. Il Decreto su sicurezza e immigrazione, dopo la firma del Colle, inizia l’iter parlamentare con l’obbligo di conversione in legge entro sessanta giorni. Per il provvedimento fortemente voluto dal vicepremier della Lega Matteo Salvini non sarà però un passaggio ...