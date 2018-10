Senato vota su legittima difesa | appello Antigone a M5s | ' la fermi'

Vitalizi : ok Senato - Pd-FI non votano : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Via libera del Senato alla delibera sui Vitalizi. Il provvedimento approvato dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama passa senza i voti dei Senatori di Forza Italia e del ...

Senato : stop vitalizi.Pd e FI non votano : 16.41 Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi per gli ex Senatori. "Anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi.Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una battaglia della Lega e mantenere una promessa che le forze del governo del cambiamento hanno fatto a cittadini".Lo dichiarano i Senatori della Lega."Detto fatto.Promessa mantenuta. Questo privilegio non esisterà più per ...

Def - parte la discussione in Senato : previste 2 votazioni : ll via nell’Aula del Senato l’esame della Nota di aggiornamento al Def. La maggioranza, secondo quanto viene riferito, è ancora a lavoro sulla risoluzione da presentare e poi approvare. Dopo la discussione, il voto sulla relazione è previsto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17,30. I Senatori sono in totale 318. Secondo i conti fatti dalla maggioranza, lo scarto tra opposizione e maggioranza sarebbe di 9 voti. Tutte le novità ...

Def : Senato; per ok due votazioni - una a maggioranza assoluta - DIRETTA : Al via nell'Aula del Senato l'esame della Nota di aggiornamento al Def. La maggioranza, secondo quanto viene riferito, è ancora a lavoro sulla risoluzione da presentare e poi approvare. DIRETTA Due ...